Βήμα-βήμα η ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακοπούλου κάνει πράξη το όραμα του Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου να καταστήσει τη Μεσσηνία έναν ολοκληρωμένο τουριστικό προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας.

Του Γιώργου Αλεξάκη

Ο κ. Αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος, σήμερα πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, τρέχει το όραμα για τουρισμό υψηλής στάθμης, όλο το χρόνο, που βασίζεται στην αειφορία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και κυρίως αφήνει μεγάλη υπεραξία στην τοπική κοινωνία. Κάτι που αποτελεί οδηγό για την επόμενη ημέρα της χώρας και για το πώς θα πρέπει σωστά να αναπτυχθεί η οικονομία της φιλοξενίας.

Άλλωστε η Μεσσηνία πλέον µετά το άνοιγµα της Costa Navarino έχει εκτιναχθεί και έχει γίνει γνωστή στα πέρατα της γης πλέον µε αιχµή τον ιστορικό της πλούτο, το µοναδικό φυσικό περιβάλλον της, τη γαστρονοµία και τα προϊόντα της και φυσικά τις ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες που προσφέρει.

Στο µπουκέτο αυτό έρχεται πλέον να προστεθεί το γκολφ, που αποτελεί όχηµα για διεύρυνση της σεζόν, ειδικά για την Ελλάδα όπου οι καιρικές συνθήκες και το κλίµα είναι ό,τι καλύτερο για την ανάπτυξη του αθλήµατος.

ΝΕΟ ΥΠΟΣΚΑΦΟ CLUBHOUSE

Έτσι, αυτήν την περίοδο κατασκευάζεται το νέο υπόσκαφο clubhouse του γηπέδου The Bay Course, µε στόχο να λειτουργήσει την ερχόµενη άνοιξη. Η νέα προσθήκη στις υποδοµές γκολφ της Costa Navarino θα ενισχύσει περαιτέρω την εµπειρία των επισκεπτών και τη θέση της Costa Navarino ανάµεσα στους καλύτερους προορισµούς γκολφ της Ευρώπης.

Το βραβευµένο γήπεδο The Bay Course ξεχωρίζει για τη µοναδική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και για το φυσικό τοπίο, µε αιωνόβια ελαιόδεντρα. Το νέο Clubhouse δένει αρµονικά µε τη φύση και ενισχύει την εµπειρία του παιχνιδιού µε το µοναδικό του σχεδιασµό, αποτελώντας ένα από τα πρώτα υπόσκαφα clubhouse που βρίσκονται σε γήπεδα γκολφ ανά τον κόσµο. Ο σχεδιασµός του θα αποπνέει ηρεµία και απλότητα και θα αποκαλύπτει σταδιακά στον επισκέπτη τη µαγευτική θέα που θα αντικρίσει µόλις περάσει την είσοδο του κτιρίου.

To clubhouse έκτασης 2.000τ.µ. έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο AETER Architects και την επιµέλεια του εσωτερικού σχεδιασµού έχει αναλάβει το γραφείο MKV Design. Βρίσκεται σε ένα ιδανικό σηµείο του Navarino Bay, της δεύτερης περιοχής της Costa Navarino, που εξασφαλίζει ανεµπόδιστη θέα προς το γήπεδο και τον κόλπο του Ναβαρίνου.

ΦΥΤΕΥΣΗ 27.500 ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ

Το νέο clubhouse θα διαθέτει εστιατόριο και µπαρ όπου γκολφέρ και επισκέπτες θα µπορούν να απολαµβάνουν το τοπίο και τη θέα, µετά από το παιχνίδι και την εξάσκηση στο γήπεδο. Μάλιστα στο σχεδιασµό του clubhouse εφαρµόστηκαν οι αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής, βελτιστοποιώντας το ενεργειακό του αποτύπωµα. Παράλληλα µε τη χρήση των κατάλληλων συστηµάτων και υλικών, περισσότερα από 27.500 φυτά και δέντρα θα φυτευτούν στον περιβάλλοντα χώρο και στις πράσινες στέγες του κτιρίου.

«Το υπόσκαφο clubhouse του γηπέδου Bay Course υπογραµµίζει τη δέσµευσή µας στην αειφόρο τουριστική ανάπτυξη. Ο µοναδικός σχεδιασµός του κτιρίου και οι εγκαταστάσεις αναβαθµίζουν περαιτέρω την εµπειρία γκολφ που προσφέρουµε στους επισκέπτες µας, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της συνολικής µας δραστηριότητας. Πιστεύουµε πως αυτό το έργο είναι πραγµατικά κάτι το ξεχωριστό και θα συµβάλει θετικά στην καθιέρωση του προορισµού ανάµεσα στους καλύτερους παγκοσµίως» τονίζει ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΤΕΜΕΣ µε αφορµή το νέο έργο

ΓΚΟΛΦ ΣΤΗΝ COSTA NAVARINO

Στην Costa Navarino βρίσκονται δύο signature γήπεδα γκολφ 18 οπών. Το γήπεδο The Dunes Course λειτουργεί από το 2010. Έχει σχεδιαστεί από τον Bernhard Langer, πρώην πρωταθλητή US Masters και αρχηγό της Ευρωπαϊκής οµάδας στο Ryder Cup, σε συνεργασία µε την European Golf Design. Από τον Οκτώβριο του 2011 λειτουργεί το γήπεδο The Bay Course, το οποίο έχει σχεδιάσει ο Robert Trent Jones Jr., ενώ και στα 2 γήπεδα συµβουλευτικό ρόλο έχει η Troon Golf, µία από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης και συµβουλευτικής πολυτελών γηπέδων γκολφ. Kαι στα 2 γήπεδα έχουν εφαρµοστεί αυστηροί κανόνες περιβαλλοντικής διαχείρισης γηπέδων γκολφ, µέσω πρακτικών φιλικών προς το πλούσιο φυσικό περιβάλλον.

Η τοποθεσία, ο σχεδιασµός των γηπέδων και οι καιρικές συνθήκες καθιστούν την Costa Navarino ένα κορυφαίο προορισµό για λάτρεις του γκολφ από όλο τον κόσµο, σε συνδυασµό µε τις υψηλού επιπέδου υποδοµές και υπηρεσίες, καθώς και την πληθώρα γαστρονοµικών επιλογών και των αυθεντικών εµπειριών που αναδεικνύουν τον πολιτισµό και την ιστορία της περιοχής.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Τα γήπεδα της Costa Navarino έχουν ήδη αναγνωριστεί ανάµεσα στα καλύτερα της Ευρώπης, µε κορυφαία στιγµή τη βράβευση από την IAGTO (Διεθνής Ένωση Golf Tour Operators) ως το Καλύτερο Golf Resort στην Ευρώπη για το 2017. Για την ανάδειξη του νικητή του βραβείου ψήφισαν πάνω από 640 Golf Tour Operators, µέλη της IAGTO από 61 χώρες. Τα γήπεδα συγκαταλέγονται συχνά στις λίστες µε τα top γήπεδα στη Μεσόγειο ή την Ευρώπη, από έγκριτους τίτλους όπως: Golf Digest, Golf World, Golf Monthly και έχουν αναγνωριστεί σε διεθνείς θεσµούς όπως: World of Leading Golf, Golf Journal Travel Awards, World Golf Awards µεταξύ άλλων.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΚΟΛΦ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Με τα υπάρχοντα και µελλοντικά γήπεδα (4 στο σύνολο έως το 2021), η Μεσσηνία τοποθετείται ως ένας από τους πιο σηµαντικούς προορισµούς γκολφ της Μεσογείου, µε διεύρυνση της τουριστικής σεζόν σε 12 µήνες – και υψηλή σεζόν για το γκολφ τους µήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο και Οκτώβριο-Νοέµβριο, που παραδοσιακά ήταν µια χαµηλή τουριστική περίοδος.

Τα δύο νέα signature γήπεδα 18 οπών αναπτύσσονται στο Navarino Hills, ένα οροπέδιο 5.000 στρεµµάτων που ξεχωρίζει λόγω της τοποθεσίας του, προσφέροντας µοναδική θέα προς την Πύλο, τον κόλπο του Ναβαρίνου και το νησάκι Σφακτηρία.

NAVARINO GOLF ACADEMY – ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ

Η Navarino Golf Academy που λειτουργεί στην Costa Navarino, στηρίζει µε υποτροφίες γκολφ, παιδιά & νέους που ζουν στην περιοχή, µε στόχο να δηµιουργηθεί µια νέα γενιά πρωταθλητών γκολφ από τη Μεσσηνία που θα αναδείξει την περιοχή στο νέο προορισµό γκολφ της Μεσογείου. Η δηµιουργία αυτής της νέας γενιάς, θα συµβάλλει παράλληλα µε τις υψηλού επιπέδου υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί και αναπτύσσονται στην περιοχή, στην ανάδειξη της Μεσσηνίας ανάµεσα στους παγκόσµιους προορισµούς γκολφ.

Η ακαδηµία µετρά ήδη πολλές επιτυχίες. Για 3η συνεχή χρονιά η οµάδα ήρθε πρώτη στο 5ο Πρωτάθληµα Γκολφ Νέων Interclub, συµµετείχε σε πέντε τουρνουά της Ελληνικής Οµοσπονδίας Γκολφ και σε τρία τουρνουά του εξωτερικού, ενώ µέλη της προκρίθηκαν σε τέσσερις εθνικές οµάδες ανδρών και νέων. Το αστέρι της, ο Πάνος Πανταζόπουλος ο οποίος το 2016 στέφθηκε εθνικός πρωταθλητής σε ηλικία-ρεκόρ (15 ετών), ήταν ο νικητής του Super Cup της ΕΟΓ, ήρθε πρώτος στο διεθνές τουρνουά Αιγυπτιακό Οpen και 3ος στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Stroke Play. Στα ίχνη του και ο ταλαντούχος Κωνσταντίνος Κοτσοβός, ο 2ος καλύτερος παίκτης της Ακαδηµίας ο οποίος ξεκίνησε την πορεία του το 2013, πετυχαίνοντας εξαιρετικά αποτελέσµατα κάθε χρονιά.

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΤΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Παράλληλα το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης περιλαµβάνει τη δηµιουργία δύο νέων ξενοδοχείων πέντε αστέρων στις περιοχές Navarino Bay και Navarino Waterfront. Επιπλέον τρέχει η δηµιουργία πολυτελών κατοικιών, των Navarino Residences, εκ των οποίων το 40% έχει ήδη πωληθεί. Αναλυτικότερα, η ΤΕΜΕΣ αξιοποιεί iήδη τον κόλπο του Ναβαρίνου και το νησάκι Σφακτηρία, που ξεχωρίζουν λόγω της τοποθεσίας τους, προσφέροντας µοναδική θέα προς την Πύλο. Πρόκειται για πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες, οι οποίες αναπτύσσονται στο Navarino Dunes, την πρώτη περιοχή της Costa Navarino, σε µία από τις οµορφότερες παραθαλάσσιες τοποθεσίες της Μεσογείου. Το µέγεθος των κατοικιών κυµαίνεται από 400 έως 1.400 τ.µ., σε οικόπεδα 1.500 έως 3.000 τ.µ. Απέχοντας λίγα µόλις µέτρα από την παραλία, οι τοποθετηµένες αµφιθεατρικά στους λόφους του Navarino Dunes κατοικίες εγγυώνται ανεµπόδιστη θέα στη θάλασσα από το επίπεδο της πισίνας για πάντα. Οι ιδιοκτήτες απολαµβάνουν υπηρεσίες διαχείρισης υψηλού επιπέδου, σε συνδυασµό µε άµεση και προνοµιακή πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες του resort. Στον σχεδιασµό των κατοικιών συµµετέχουν Έλληνες αρχιτέκτονες µε σηµαντική διεθνή παρουσία. Τα Νavarino Residences έχουν λάβει ήδη δύο διεθνείς διακρίσεις, ενώ µέχρι τώρα έχουν δηµιουργηθεί 40 περίπου κατοικίες, εκ των οποίων το 40% έχει ήδη πωληθεί.

ΠΑΝΤΡΕΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Όµως η ΤΕΜΕΣ και το «διάµάντι» της η Costa Navarino δε µένει µόνο στο γκόλφ. Στηρίζει τον τουρισµό ποιότητας µε ανάδειξη των πολιτισµικών θησαυρών της περιοχής, όπως το Παλάτι του Νέστωρα έχει πλέον βάλει τα καλά του µε την πρόσφατη αναστήλωση, τα µοναδικά Βυζαντινά και µεταβυζαντινά µνηµεία, την εµβληµατική Μεσσήνη, αλλά και τους θολωτούς τάφους της Βοϊδοκοιλιάς όπου και το πάντρεµα φύσης και ιστορίας παίρνει µοναδικές διαστάσεις. Με προγράµµατα πειραµατικής αρχαιολογίας, εκπαιδευτικά προγράµµατα αλλά και στήριξη των εργασιών δείχνει το δρόµο για το πώς ο πολιτισµός µπολιάζει την τουριστική οικονοµία.

Παράλληλα η ΤΕΜΕΣ και ο Αχιλλέας Κωνταντακόπουλος κάνει πράξη το όραµα του πατέρα του για την ανάδειξη των προϊόντων ποιότητας της Μεσσηνιακής γης µε ονοµασία προέλευσης και σφραγίδα ποιότητας. Η Greka Icons είναι το όχηµα γιαυτήν την προσπάθεια.

«Η εταιρία δηµιουργήθηκε µε σκοπό να αναδείξει και να προωθήσει τη γαστρονοµική και πολιτιστική κληρονοµία της Ελλάδας, ξεπερνώντας τις δυσκολίες που έφερε η οικονοµική κρίση και στηρίζοντας την τοπική κοινωνία. Συνεργαζόµενη µε µικρούς και µεσαίους τοπικούς παραγωγούς δηµιουργήσαµε αυθεντικά προϊόντα, βασισµένα σε πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας, φτιαγµένα χωρίς συντηρητικά, µε παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής, τα οποία ακολουθούν τα πρότυπα της µεσογειακής διατροφής, µε αυστηρούς ελέγχους προκειµένου να εξασφαλιστεί η σταθερή ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων» αναφέρεται από την εταιρία.

«Σε αυτή τη διαδροµή που ξεκίνησε το 2011 πολλοί από τους παραγωγούς µας µεγάλωσαν σηµαντικά µαζί µας. Σε πολλές περιπτώσεις έχουµε βοηθήσει βήµα βήµα τους παραγωγούς µας ώστε να πάρουν τις κατάλληλες πιστοποιήσεις. Πιστεύουµε ότι η συνεργασία µας µε τους τοπικούς παραγωγούς συµβάλει σηµαντικά όχι µόνο στο άµεσο οικονοµικό αποτέλεσµα τους αλλά κυρίως γιατί βοηθάει στη αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων και της δουλειάς τους από το παγκόσµιο καταναλωτικό κοινό, το διεθνή τύπο και τους διεθνώς αναγνωρισµένους διαγωνισµούς. Η οικονοµική επίδραση τόσο στους ίδιους αλλά και σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία από τη λειτουργία όλων των µονάδων της Costa Navarino, είναι ιδιαίτερα σηµαντική και έχει φέρει έναν άλλο αέρα στους ανθρώπους, που τώρα µπορούν να δουν πιο ξεκάθαρα ρεαλιστικούς τρόπους να ξεπεράσουν την κρίση, χωρίς να αφήσουν τις παραγωγές τους, τη φύση και τον τόπο που τόσο αγαπούν». Αυτό είναι το στίγµα µιας προσπάθειας οδηγό για όλη τη χώρα.

Έτσι η Greka Icons έχει δηµιουργήσει τις σειρές προϊόντων Navarino Icons (www.navarinoicons.com) και TREA (www.treafood.com) για τις οποίες έχει λάβει περισσότερα από 36 βραβεία σε κορυφαίους διεθνείς διαγωνισµούς ποιότητας. Η Navarino Icons εξάγεται σε 14 χώρες και σε περισσότερα από 600 διεθνή καταστήµατα ορόσηµο, όπως τα Marks & Spencer στην Αγγλία, τα NK Stockholm και Urban Deli στη Σουηδία, το Julius Meinl am Graben στην Αυστρία, τα Dean & DeLuca, Whole Foods, Zingerman’s, Zabars στην Αµερική και τα Qatar Duty Free στο Κατάρ και επίσης στα Business Classes των µεγαλύτερων διεθνών αεροπορικών εταιριών, ενώ η TREA διατίθεται στα Hellenic Duty Free Shops και σε επιλεγµένα Καταστήµατα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σειρά επενδύσεων σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την ΤΕΜΕΣ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου πέρα από την εµβληµατική Costa Navarino. Ο λόγος για το Hilton, όπου συµµετέχει στο νέο σχήµα που έχει αναλάβει το ξενοδοχείο.

Πιο συγκεκριµένα η Ιονική Ξενοδοχειακή στο επόµενο διάστηµα θα τρέξει το πλάνο αναβάθµισης των υποδοµών του ξενοδοχείου - σφραγίδα της Αθήνας µε στόχο την προσφορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων.