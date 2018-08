Την ίδια ώρα η GBR σημειώνει ότι παρατηρείται σημαντική άνοδος των δωματίων της κατηγορίας «rooms to let», πολλά από τα οποία όμως, όπως υπογραμμίζει, «βγαίνουν» στην αγορά ως πολυτελή. Ειδικότερα όπως επισημαίνει ο τομέας «rooms to let» στο κέντρο της Αθήνας γνωρίζει άνοδο κατά 239% με όρους μονάδων φιλοξενίας και κατά 157% με όρους δωματίων κατά τα τρία τελευταία χρόνια.

Ακόμη 400 δωμάτια που ανήκουν σε νέα ξενοδοχεία είναι υπό κατασκευή προσθέτει η GBR Consulting και αναφέρεται στο 5στερο ξενοδοχείο «Academia of Athens» της αλυσίδας Autograph, που ανήκει στη Marriott, το Coco Mat Acropolis και το ξενοδοχείο που ετοιμάζει ο όμιλος Λάμψα στο Σύνταγμα, στη γωνία Κριεζιώτου και Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με το brand MGallery της Accor.

More in this category: