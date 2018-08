All Inclusive

Ο ισχυρισμός ότι το υπόδειγμα all inclusive θολώνει την θετική πορεία και τα γενικότερα οφέλη της τουριστικής δραστηριότητας δεν ευσταθεί. Δύο (2) πρόσφατες μελέτες -η μια του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ – δείχνουν ότι οι πελάτες All Inclusive δαπανούν στο λιανεμπόριο παρόμοια ή και υψηλότερα ποσά από αυτά που δαπανούν οι άλλοι πελάτες, ενώ δαπανούν λιγότερα χρήματα για εστίαση εκτός ξενοδοχείου λόγω του γεγονότος ότι η σίτιση καλύπτεται μέσω του τουριστικού πακέτου.

1. «… το λιανικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους κλάδους που αναπτύσσει ιστορικά οργανική σύνδεση με την τουριστική δραστηριότητα. Όμως, τα τελευταία χρόνια, για μια σειρά από λόγους (περιορισμένο τουριστικό εισόδημα, κατίσχυση υποδείγματος all inclusive κ.α.), η σύνδεση αυτή παρουσιάζει σημαντικές υστερήσεις που σε μεγάλο βαθμό θολώνουν την άκρως θετική πορεία της τουριστικής δραστηριότητας.»

Το ινστιτούτο ΣΕΤΕ "διαβάζει" με διαφορετικό τρόπο τη σχέση τουρισμού-εμπορίου και απαντά στην έρευνα της ΕΣΕΕ από το ΙΝΕΜΥ αναφορικά με την τουριστική κίνηση και τις επιπτώσεις στο λιανεμπόριο. Ο ΙΝΣΕΤΕ έχει ενστάσεις για το "all inclusive", τον εγχώριο τουρισμό, αλλά και το προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Ελλάδα.

