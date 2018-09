Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ η Πολωνική αγορά αλλά κυρίως η Γερμανική δίνουν ώθηση στον ελληνικό τουρισμό ενώ και η Αθήνα λόγω και της εποχής αναμένεται να σηκώσει το βάρος ανάπτυξης το επόμενο τρίμηνο. Το ενδιαφέρον είναι ότι η καλή φετινή πορεία γίνεται την ώρα που η Τουρκία κάνει ένα ισχυρό come back έχοντας πάρει τη μερίδα του λέοντος από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής και βέβαια ένα μεγάλο τμήμα της Ρωσικής αγοράς.

