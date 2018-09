• Hotel Repositioning & Bridge Management with guarantee: Πρόκειται για περιπτώσεις όπου ένα ξενοδοχείο απαιτεί σημαντική επένδυση αναβάθμισης για την επανατοποθέτηση του στην αγορά και αδυνατεί να λάβει χρηματοδότηση. Η οικονομική κάλυψη που προσφέρει η HotelBrain στο ξενοδοχείο, μέσω του νέου προϊόντος HB Bridge Operation Contract, μπορεί να διασφαλίσει τον εκάστοτε χρηματοδοτικό φορέα.

More in this category: