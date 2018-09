Σκοπός του φόρουμ Mediterranean Resort and Hotel Real Estate Forum (MR&H) είναι να φέρει κοντά επενδυτές για να ανοιχτεί το έδαφος για νέες ευκαιρίες. Η Ελληνική οικονομία έχει λαμπρό μέλλον. Τουρισμός ενέργεια και logistics είναι τομείς αιχμής» τόνισε ο Mark Cheney από την Questex Group. Μάλιστα επικαλούμενος αναλύσεις ειδικών ανέφερε ότο περίπου 25 δισεκ επενδύσεις είναι προς υλοποίηση με δυνατότητα δημιουργίας 600.000 θέσεων εργασίας στην Ελλάδα στον κλάδο του τουρισμού.

Επενδυτικό ενδιαφέρον σε κτήρια γραφείων και πολυκατοικίες εκδηλώνεται εσχάτως από ξένους σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη δημοσιογραφική παρουσίαση του συνεδρίου Mediterranean Resort and Hotel Real Estate Forum (MR&H) που διοργανώνει η Questex Group και ο Οργανισμός Enterprise Greece στις 17- 19 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

More in this category: