Ρέγκλινγκ: Συμμετοχή ΔΝΤ και με χρηματοδότηση

Συγκεκριμένα, στον λογαριασμό του ESM στο Twitter ανέβηκε ένα tweet που αναφέρει:

«Σχετικά με αναφορές για το ρόλο του ΔΝΤ, ο Κλ. Ρέγκλινγκ είναι πολύ καθαρός ότι το Ταμείο θα πρέπει να μείνει πλήρως ενεργό (engaged) στην Ελλάδα, επίσης οικονομικά».

On reports on #IMF role in Greece: #ESM MD #Regling is very clear that the #IMF should stay fully engaged in #Greece, also financially

— ESM (@ESM_Press) January 31, 2017