Πολύ σημαντικές συμμετοχές στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Εντυπωσιακό είναι το πρόγραμμα του ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών το οποίο θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 2 έως Κυριακή 5 Μαρτίου στους Δελφούς υπό την αιγίδα της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κύριου Προκόπιου Παυλόπουλου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Φόρουμ περιλαμβάνει περισσότερους από 220 ομιλητές οι οποίοι για 4 ημέρες θα συζητήσουν 40 και πλέον καίρια ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο, την Ευρώπη και την χώρα μας.



Στο συνέδριο θα παρέμβουν μεταξύ άλλων οι Ευρωπαίοι Επίτροποι κ.κ Δ. Αβραμόπουλος και Χ. Στυλιανίδης, o Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Werner Hoyer, ο Πρόεδρος του Eurogroup Working Group κ. Thomas Wieser και ο επικεφαλής Economics, Policy Strategy and Banking του European Stability Mechanism κ. Rolf Strauch.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής και του ακαδημαϊκού κόσμου. Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή 3 πρώην πρωθυπουργών κ.κ Κ. Σημίτη, Λ. Παπαδήμου και Π. Πικραμμένου, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κ. Μητσοτάκη, την αρχηγό της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κ. Φ. Γεννηματά, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ Γ. Στουρνάρα, του πρόεδρου της Εθνικής Τράπεζας κ. Π. Θωμόπουλου, του πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Θ. Φέσσα , του πρόεδρου του ΣΕΤΕ κ. Α. Ανδρεάδη και του προέδρου του ΣΦΕΕ κ. Π. Αποστολίδη.

Το πραγματικά πυκνό πρόγραμμα, οι σημαντικές διεθνείς συμμετοχές και η αποδοχή του καλέσματος για συμμετοχή τόσων προσωπικοτήτων αποδεικνύει την ανάγκη για μια ουσιαστική συζήτηση πάνω στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και η περιοχή μας.

Στο φετινό συνέδριο συμμετέχουν ως σύμβουλοι προγράμματος οργανισμοί όπως το ΙΟΒΕ, ΕΛΙΑΜΕΠ, KEMEA, Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Endeavor, Konrad Adenauer Stiftung και PeoplesTrust.

