Ξεκινάει αύριο το δεύτερο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Αύριο, Πέμπτη 2 Μαρτίου στις 17.30, η Α.Ε. Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος θα κηρύξει την έναρξη του δεύτερου ετήσιου συνεδρίου του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών.

Στο μοναδικό για την χώρα μας συνέδριο το οποίο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 5 Μαρτίου θα παρευρεθούν 250 και πλέον προσωπικότητες για να συζητήσουν 41 θέματα που απασχολούν την πορεία του κόσμου, της Ευρώπης και της χώρας μας.

Θα συμμετάσχουν ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών, σημαντικά think-tank του εξωτερικού, νυν και πρώην Υπουργοί, πρώην Πρωθυπουργοί και πολύ σημαντικοί εκπρόσωποι της εγχώριας και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας.

Όπως είναι φυσικό τα μάτια όλων είναι στραμμένα στα πάνελ που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης, στη σύνδεση χρέους και ανάπτυξης, στο μέλλον του Τραπεζικού συστήματος και στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πολύ-συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται σε 3 διαφορετικούς χώρους. Ειδικά την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες σε 5 αίθουσες ενώ αρκετές είναι και οι παράλληλες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο περιθώριο του Φόρουμ.

Πολλές συνεδρίες του Φόρουμ θα μεταδοθούν live μέσα από το επίσημο site του συνεδρίου και το κανάλι του Delphi Economic Forum στο YouTube.

Για το πλήρες πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.delphiforum.gr η τη σελίδα του Φόρουμ στο Facebook https://www.facebook.com/delphiforum

