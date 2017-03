Forum Δελφών-Παπαδημητρίου:Πώς εξασφαλίζεται η ανάπτυξη σε περίοδο υψηλού χρέους

Τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας σε περίοδο υψηλού δημόσιου χρέους ανέλυσε ο Υπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, την Κυριακή 5 Μαρτίου, συμμετέχοντας ως κύριος ομιλητής σε πάνελ με θέμα «Debt Vs Growth - Growth in the time of debt?» στο πλαίσιο του 2ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.