Το DiEM25 του Βαρουφάκη παρουσιάζει την «πανευρωπαϊκή του ατζέντα»

«Το DiEM25 παρουσιάζει μια πανευρωπαϊκή ατζέντα οικονομικής & κοινωνικής πολιτικής στην Ρώμη και προαναγγέλει την εκλογική έκφρασή της στις κάλπες». Με τη φράση αυτή ξεκινά η ανακοίνωση του DiEM25 που υπογράφεται από τον συνιδρυτή του Γιάννη Βαρουφάκη.

Ειδικότερα, στο κείμενο που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας αναφέρεται:

Υπό κανονικές συνθήκες η σημερινή μέρα θα έπρεπε να είναι μέρα γιορτής για την Ευρωπαϊκή Ιδέα και τα επιτεύγματα της ΕΕ. Όμως, οι συνθήκες δεν είναι «κανονικές». Η Ευρωπαϊκή Ιδέα τελεί υπό καθεστώς άτακτης φυγής και η ΕΕ βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποδόμησης.

Παρακολουθώντας στις τηλεοπτικές τους οθόνες τους ηγέτες τους να γιορτάζουν σήμερα τα 60 χρονα της ΕΕ στην Ρώμη οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν κάθε λόγο να αναρωτιούνται: Τι ακριβώς γιορτάζουν; Την ευρωπαϊκή αποδόμηση, την οποία τώρα κατ’ ευφημισμόν αποκαλούν Ευρώπη των «πολλών ταχυτήτων» ή της «μεταβλητής γεωμετρίας»; Την αδράνειά τους, η οποία θρέφει την κρίση και τον ξενοφοβικό εθνικισμό; Δεν είναι καθόλου προφανές τι ήρθαν να κάνουν στη Ρώμη!

Εμείς, το DiEM25, είμαστε σήμερα εδώ, στην Ρώμη, για συγκεκριμένο λόγο. Είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα:

Το πρώτο ερώτημα είναι: «Τι πρέπει να γίνει;» Η απάντησή μας δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα υπό την μορφή της Λευκής Βίβλου του DiEM25 με τίτλο ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ (EUROPEAN NEW DEAL). Το βράδυ του Σαββάτου στη Ρώμη, την παρουσιάζουμε επίσημα στο Teatro Italia. Είναι το αντίδοτο που προτείνει το DiEM25 στο δόγμα της ΤΙΝΑ (There Is No Alternative – Δεν Υπάρχει Εναλλακτική) το οποίο παραλύει και καταστρέφει την Ευρώπη.

Το δεύτερο ερώτημα είναι: «Πώς μπορεί να γίνει πραγματικότητα;» Πώς προτείνει το DiEM25 να θέσει την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ στην κρίση κάθε ευρωπαίου πολίτη, από την Πορτογαλία μέχρι την Λετονία και από την Ιρλανδία μέχρι την Ελλάδα και, κατόπιν, να την επιβάλει σ΄ ένα κατεστημένο που τελεί υπό μόνιμη άρνηση κάθε εναλλακτικής;

Τι πρέπει να γίνει;

Η Νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία του DiEM25, περιληπτικά

Πρόκειται για οικονομική και κοινωνική ατζέντα για ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ευρωζώνη και τα υπόλοιπα μέλη της ΕΕ αλλά ακόμα και για χώρες εκτός ΕΕ. Καταδεικνύει πως, από τεχνικής πλευράς, μπορεί να σταθεροποιηθεί και να ξεπεραστεί η οικονομική και κοινωνική κρίση σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα προτού, μεσοπρόθεσμα, δημιουργηθούν οι νέοι θεσμοί που προτείνει με στόχο:

(α) Να μετατρέπεται αυτόματα ο λιμνάζων πλούτος σε καινοτόμες, βιώσιμες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, ιδίως στις περιφέρειες όπου υστερούν

(β) Να παρέχονται Βασικά Αγαθά στους πολίτες κάθε ευρωπαϊκής περιφέρειας που τους προστατεύουν από την αναγκαστική υπο-απασχόληση και την αναγκαστική μετανάστευση παρέχοντάς τους τα απαραίτητα ώστε να παραμείνουν ενεργοί πολίτες στις πατρίδες τους (τοπικές και εθνικές)

(γ) Να ανακατανέμονται οι αποδόσεις του κεφαλαίου και του πλούτου

(δ) Να εκδημοκρατιστεί και εξορθολογιστεί ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής

Τέλος, πέραν των πολιτικών που θα έσωζαν την Ευρώπη (και που θα την μεταμόρφωναν έτσι ώστε να της αξίζει να σωθεί), και επειδή γνωρίζουμε καλά πόση αντίσταση θα προβάλει το βαθύ ευρωπαϊκό κατεστημένο σε οποιαδήποτε ορθολογική ατζέντα, η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ προβλέπει και μηχανισμούς που θα μειώσουν το κόστος μιας κατάρρευσης του ευρώ και της ΕΕ γενικότερα.

Πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα;

Ανοικτό Κάλεσμα του DiEM25 σε πολιτικά κόμματα και στις κοινωνίες των πολιτών ολόκληρης της Ευρώπης

To DiEM25 ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι μια προοδευτική ατζέντα απαιτεί ένα φρέσκο, διεθνικό, πανευρωπαϊκό πολιτικό κίνημα που θα την επιβάλει και θα την εφαρμόσει. Μπορεί να περάσει από τα χαρτιά στην εφαρμογή η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ; Όσο εξαιρετική κι αν είναι ως συλλογή προτάσεων πολιτικής, αν δεν τεθεί υπ’ όψιν των πολιτών στις κάλπες, στην εκλογική διαδικασία, η απάντηση είναι αρνητική. Σημαίνει αυτό πως το DiEM25 μετατρέπεται σε πολιτικό κόμμα έτοιμο να κατέβει σε εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές;

Όταν ιδρύσαμε το DiEM25 στο θέατρο Volksbühne του Βερολίνου τον Φεβρουάριο του 2016, λέγαμε πως ο πρώτος μας στόχος ήταν η εκπόνησημιας πανευρωπαϊκής ατζέντας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Στο ερώτημα αν θα κατεβούμε σε εκλογές, απαντούσαμε ως εξής: «Εφόσον η ατζέντα μας έχει αξία και είναι ρεαλιστική, είμαστε σίγουροι πως από μόνη της θα απαιτήσει να εκφραστεί εκλογικά σε όλη την Ευρώπη». Σήμερα, ένα χρόνο αργότερα, η προοδευτική ατζέντα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής είναι έτοιμη και έχει πάρει την μορφή της ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ που παρουσιάζουμε στην Ρώμη. Και, όπως είχαμε προβλέψει, απαιτεί εκλογική παρουσία και έκφραση!

Το ιδανικό θα ήταν να μην χρειαστεί το DiEM25 να κατέβει σε εκλογές αλλά, αντίθετα, να υποστηρίξει προ-υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις, κινήματα και οργανώσεις παρέχοντάς τους την υποδομή που χρειάζεται ώστε να κάνουν πραγματικότητα την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση σήμερα, εδώ στην Ρώμη, το DiEM25 προβαίνει σε Ανοικτό Κάλεσμα προς όλα τα πολιτικά κόμματα της Ευρώπης, τους δήμους, τα συνδικάτα, τα κοινωνικά κινήματα, τις τοπικές οργανώσεις πολιτών, τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες. Τους καλούμε να συνταχθούν μαζί μας ώστε μέσα στους επόμενους δύο μήνες, από κοινού, να δώσουμε εκλογική έκφραση στην ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ του DiEM25.

Στην διάρκεια αυτών των δύο μηνών θα συζητάμε με όλα τα κόμματα, τις οργανώσεις και τα προοδευτικά πανευρωπαϊκά δίκτυα που θα ανταποκριθούν θετικά στο σημερινό Ανοικτό Κάλεσμα του DiEM25. Στο τέλος του δίμηνου, στις 25 Μαΐου, θα βρεθούμε ξανά, αυτή την φορά στο θέατρο Volksbühne του Βερολίνου όπου όλα ξεκίνησαν, για να ανακοινώσουμε το εκλογικό σχήμα που θα φέρει την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και θα δώσει την ευκαιρία σε κάθε ευρωπαίο πολίτη να την στηρίξει.

Σε χώρες όπου οι πολιτικοί εταίροι του DiEM25 μοιράζονται την αποφασιστικότητα και την φιλοδοξία μας για την προώθηση της ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, εμείς θα τους στηρίξουμε.

Σε άλλες χώρες, εφόσον τα μέλη του DiEM25 αποφανθούν, στο πλαίσιο ανοικτών διαδικασιών, ότι θέλουν αυτόνομα να κατεβάσουν στις κάλπες την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, θα τους στηρίξουμε.

To DiEM25 δεν θέλει εξουσία. To DiEM25 θέλει να δώσει στους πολίτες της Ευρώπης την δύναμη να επανακτήσουν τον έλεγχο των δήμων τους, της πατρίδας τους, της αξιοπρέπειας, της ελπίδας, και του μέλλοντός τους. Όμως για να επανακτήσουμε όλα αυτά που απωλέσαμε πρέπει πρώτα να θέσουμε ένα κοινό σκοπό για όλους τους προοδευτικούς ευρωπαίους. Αυτό όμως προϋποθέτει ένα αντίδοτο στο δόγμα ότι, δήθεν, «Δεν Υπάρχει Εναλλακτική» – στο δόγμα της ΤΙΝΑ. Προϋποθέτει το όραμα μίας ρεαλιστικής και ταυτόχρονα ριζοσπαστικής ΝΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, αποτελούμενης από επί μέρους πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν αύριο το πρωί. Προϋποθέτει την φιλοδοξία να κατεβάσουμε αυτή την ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ στις κάλπες κάθε γωνιάς της Ευρώπης.

Γιάνης Βαρουφάκης

Συνιδρυτής του DiEM25