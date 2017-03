Δεν πουλάει το ... «Made in Greece»

Μελέτη του portal στατιστικών στοιχείων Statista και της εταιρείας ερευνών αγοράς Dalia Research δείχνει πως οι καταναλωτές σε όλο τον κόσμο χάνουν ολοένα και περισσότερο την εμπιστοσύνη τους σε προϊόντα με το «Made in Greece» στην ετικέτα τους.

Μπορεί στον τουρισμό να τα πηγαίνουμε καλά, μπορεί η γη μας να παράγει και να εξάγει καλά προϊόντα, ωστόσο, αυτές είναι εξαιρέσεις.

Στη έρευνα συμμετείχαν 43.000 καταναλωτές από 52 χώρες του κόσμου και όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, “μεγάλες κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και αναταραχές έχουν άμεσο αντίκτυπο στο ίματζ των παραγωγών χωρών”. Έτσι, τους τελευταίους 12 μήνες τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τα ελληνικά προϊόντα είναι αποκαρδιωτικά.



Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις χώρες των οποίων η ετικέτα «Made in…» συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές αξιολογήσεις βρίσκονται η Ελλάδα, η Ουκρανία, η Τουρκία και η Ρωσία.

Στον αντίποδα, βρέθηκαν τα γερμανικά προϊόντα, τα οποία ουσιαστικά χαίρουν καθολικής αποδοχής από τους καταναλωτές σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, το “Made in Germany” βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων ενώ ακολουθεί το “Made in Switzerland” και το “Made in EU”.

O σχετικός δείκτης υπολογίστηκε στη βάση του μέσου όρου των θετικών αξιολογήσεων που πέτυχε κάθε χώρα. Ενώ λοιπόν η Γερμανία έλαβε ως πρώτη της κατάταξης τον δείκτη 100, η Ελβετία 98 και η ΕΕ 92, οι ΗΠΑ έλαβαν 81 ενώ η Κίνα μόλις 28.