Στον Πειραιά επιχειρηματική αποστολή από την Κίνα

Η Διοικητική Επιτροπή και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, υποδέχθηκαν μία υψηλόβαθμη επιχειρηματική αποστολή, η οποία διοργανώθηκε από το Εμπορικό Επιμελητήριο της Κίνας (CCCME - China Chamber of Commerce for Import/Export of Machinery and Electronic Products), τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας - Κίνας, με στόχο την ανάπτυξη του διμερούς εμπορίου και την προώθηση ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας.