«Από Κρίση σε Κρίση»-Σκιαγράφηση των Αιτίων της Ελληνικής Κρίσης Χρέους

"Από Κρίση σε Κρίση", ονομάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Λυκογιάννη, το οποίο αναλύει τα αίτια της ελληνικής κρίσης χρέους.

Η ελληνική κρίση χρέους σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Μιας εποχής που χαρακτηρίσθηκε από την επικράτηση ενός στρεβλού (κρατικιστικού) αναπτυξιακού προτύπου, μιας επίπλαστης οικονομικής και καταναλωτικής ευημερίας που βασίσθηκε σε δάνεια από το εξωτερικό. Η οικονομική κατάρρευση της χώρας, ωστόσο, μόνο κεραυνός εν αιθρία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Τα προμηνύματά της είχαν εκδηλωθεί εδώ και χρόνια σε πολλά και διαφορετικά πεδία, ενώ οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού κράτους πολλαπλασιάσθηκαν υπό την πίεση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008-09.

Το παρόν πόνημα ασχολείται κατά κύριο λόγο με την κατανόηση του τι ακριβώς συνέβη και τις συνθήκες υπό τις οποίες η Ελλάδα έφθασε στα πρόθυρα μιας νέας άτακτης χρεοκοπίας το 2009-10· με αυτά που καθόρισαν τις ελληνικές εξελίξεις και εν πολλοίς επηρέασαν τη στρεβλή δυναμική του συστήματος, και επιχειρεί να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα αν η γενεσιουργός αιτία των δεινών της σύγχρονης Ελλάδας ανήκει αποκλειστικά στο ξένο παράγοντα ή έχει ενδογενή χαρακτηριστικά.

Ο Αθανάσιος Λυκογιάννης (Ph.D., London School of Economics) σπούδασε οικονομική και διεθνή ιστορία στη Σουηδία και στην Αγγλία, και εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατάγεται από την Καστοριά και ζει μόνιμα στην Αθήνα. Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και τα βιβλία Britain and the Greek Economic Crisis, 1944-1947: From Liberation to the Truman Doctrine (2002, University of Missouri Press), Κερδώα Αθηνά: Χρονικό της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-2003 (2004, Εκδόσεις Ποταμός) και The Greek Post-War Economy 1945-2005: A Bibliography (2008, Alyko Editions).

*Το βιβλίο Aπό Κρίση σε Κρίση: Σκιαγράφηση των Αιτίων της Ελληνικής Κρίσης Χρέους κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, Αθήνα, 2017, σελ. 135, τιμή 9 ευρώ.