Υπό τη σκιά χρέους-πλεονασμάτων ξεκινούν νέες συζητήσεις με τους θεσμούς

Ξεκινάει από την Τρίτη η γνωστή διαδικασία στο Χίλτον με στόχο να ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία (Staff Level Agreement) τόσο με το ΔΝΤ όσο και με το ευρωπαϊκό σκέλος των θεσμών. Ορίζοντας για να κλείσουν οι εκκρεμότητες είναι το Eurogroup της 22ης Μάη. Όμως με δεδομένο ότι και η ελληνική πλευρά αναζητεί «αντίβαρα» για την πολιτική διαχείριση της συμφωνίας δεν αποκλείονται καθυστερήσεις. Ειδικά όταν στο θέμα του χρέους που αποτελεί ένα από τα βασικά «γλυκαντικά» της συμφωνίας οι διαφωνίες μεταξύ των θεσμών είναι δεδομένες και κατεγράφησαν στην Ουάσιγκτον. Το ΔΝΤ, σύμφωνα με το υπ. Οικονομικών, θέλει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, κάτι που όμως οι Ευρωπαίοι δεν είναι έτοιμοι να παράσχουν. «Είναι εφικτό να έχουμε global agreement», αναφέρουν στελέχη της οδού Νίκης για το χρέος χαρακτηριστικά, υποδηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πακέτο για όλα τα ανοικτά θέματα.

Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι στην Ουάσιγκτον έχει ληφθεί η απόφαση το ΔΝΤ να συμμετάσχει ενεργά, έστω με μικρό ποσό, στο πρόγραμμα. Αυτό πιστοποιείται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, με την άφιξη στην Αθήνα της Ντέλιας Βελκουλέσκου, η οποία θα κληθεί να συμφωνήσει με την Αθήνα το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής ( Memorandum of Economic and Financial Policies -MEFP), το οποίο θα πρέπει να κουμπώσει με το κείμενο της Κομισιόν (MoU), όπως ακριβώς συνέβη με τις περιπτώσεις των Μνημονίων 1 και 2.

Ωστόσο στα άλλα καυτά θέματα όπου επικεντρώθηκαν οι συζητήσεις στην Ουάσιγκτον, αυτά του χρέους και των πλεονασμάτων δεν υπάρχει σαφής ορίζοντας. Βέβαια, το Ταμείο, μετά και τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις στο περιθώριο της Συνόδου του ΔΝΤ, παραμένει ο βασικός σύμμαχος της Αθήνας στην προσπάθεια για λύση στο καυτό ζήτημα που ωστόσο καίει το Βερολίνο. Μόνο που η πρώτη θα πρέπει να υλοποιήσει όσα ζητεί το ΔΝΤ εάν θέλει να περιμένει υποστήριξη στο ζήτημα του μεσοπρόθεσμου πακέτου μέτρων για την αναδιάρθρωση του χρέους.

Σημειώνεται ότι στη Σύνοδο της ομάδας του G7 στο Μπάρι (11-13 Μαϊου) αναμένεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις από το υπ. Οικονομικών, να γίνουν νέες συζητήσεις για το χρέος. «Θα μπορούσε να γίνει Washington Group στο G7», αναφέρουν στελέχη της οδού Νίκης, αφού όπως προσέθεσαν όλοι οι πρωταγωνιστές θα είναι εκεί.

Πάντως ο γρίφος του χρέους όσο και του συνδεόμενου χρονικού ορίζοντα των πλεονασμάτων είναι δυσεπίλυτος.



Οι εκλογές στη Γαλλία αναμφισβήτητα φρενάρουν την όλη διαδικασία, ωστόσο το βασικό είναι ότι κανείς στην Ευρώπη και ειδικά στο Βερολίνο, δοθέντος του ακροδεξιού αέρα που πνέει και των εκλογικών αναμετρήσεων, δεν επιθυμεί να βγάλει μπροστά τη συζήτηση για «ανακούφιση» της Ελλάδας.

Οι δανειστές, σύμφωνα με πληροφορίες θα μείνουν στην Αθήνα μέχρι τις 30 Απριλίου και σε αυτό το διάστημα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέρα και τα αντίμετρα 2% του ΑΕΠ το 2019 και 2% του ΑΕΠ το 2020, όπως προβλέπει η κατ’ αρχήν συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών στο άτυπο Eurogroup της Μάλτας. Το νέο πακέτο μέτρων θα πρέπει να έχει ψηφιστεί μέχρι τα μέσα Μαϊου, ενώ όπως έχει διαμηνύσει η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εφαρμόσει κανένα από αυτά εφόσον προηγουμένως δεν έχει διευθετηθεί το θέμα του χρέους.

Γιώργος Αλεξάκης