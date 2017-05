Πιτσιόρλας: Είμαστε η κρίσιμη γέφυρα μεταξύ Ασίας και Ευρώπης

"Η Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη, με την παρουσία του πρωθυπουργού στο Belt and Road Φόρουμ και με την υπογραφή του τριετούς action plan με την Κίνα ουσιαστικά μπαίνει με ένα σημαντικό ρόλο στο χάρτη αυτής της μεγάλης στρατηγικής πρωτοβουλίας. Η Ελλάδα είναι ένα σημείο κρίσιμο για την εξέλιξη της στρατηγικής αυτής", δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος Πιτσιόρλας.

Αφού υπογραμμίζει ότι τo τριετές action plan με την Κίνα είναι ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας- που αφορά το σύνολο των έργων υποδομής και το σύνολο των έργων προώθησης δικτύων και ειδικότερα στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών- σημειώνει ότι η Ελλάδα από την πλευρά της θα πρέπει να διαμορφώσει ένα σύνολο προτάσεων που να κινούνται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής.

Ο κ. Πιτσιόρλας, χαρακτηρίζει "ιστορικής σημασίας" τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε όλη τη διοργάνωση, σημειώνοντας ότι το status quo της Ελλάδας αναβαθμίζεται μετά από αυτή τη συμμετοχή στο φόρουμ.

Τέλος, ο κ. Πιτσιόρλας εκτιμά ότι η χώρα χρειάζεται μία καινούργια σύλληψη για το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. "Αυτή η σύλληψη", αναφέρει, "υπάρχει στη σημερινή κυβέρνηση, αυτή η σύλληψη εκφράστηκε από τον πρωθυπουργό με την παρουσία του εδώ και με τις ομιλίες του εδώ, αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε ένα συγκεκριμένο πια πολιτικό και οικονομικό σχέδιο. Νομίζω ότι μιλάμε για μια ποιοτική αλλαγή".



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Στέργιου Πιτσιόρλα στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:



Ερ: Κύριε υπουργέ, ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη της κυβερνητικής αντιπροσωπείας υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Ήσασταν μέλος της αντιπροσωπείας. Μια πρώτη αποτίμηση, έναν πρώτο απολογισμό της επίσκεψης αυτής.

Απ: Πρόκειται για μία πάρα πάρα πολύ σημαντική επίσκεψη, θα έλεγα καθοριστικής σημασίας για την προοπτική της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη, με την παρουσία του πρωθυπουργού στο Belt and Road Φόρουμ και με την υπογραφή του τριετούς action plan με την Κίνα ουσιαστικά μπαίνει με ένα σημαντικό ρόλο στο χάρτη αυτής της μεγάλης στρατηγικής πρωτοβουλίας. Η Ελλάδα είναι ένα σημείο κρίσιμο για την εξέλιξη της στρατηγικής αυτής, είναι ένα σημείο το οποίο φέρνει σε επαφή τη στρατηγική του one belt one Road με την Ευρώπη. Είχαμε ξεκινήσει με τη συνεργασία στον Πειραιά, που ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα…

Ερ: Αναφέρεστε στην Cosco;

Απ: Αναφέρομαι στην Cosco, ένα χρόνο μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με το τριετές action plan με την Κίνα, δημιουργείται πια το στρατηγικό πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών.

Ερ: Τι προβλέπει τo τριετές action plan με την Κίνα;

Απ: Τo τριετές action plan με την Κίνα είναι ένα πλαίσιο στρατηγικής συνεργασίας, που αφορά το σύνολο των έργων υποδομής και το σύνολο των έργων προώθησης δικτύων και ειδικότερα στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Ερ: Επομένως μιλάμε για μια συμφωνία -πλαίσιο ύψους αρκετών δισ.ευρώ;

Απ: Μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή τα ποσά, σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλα, και μιλάμε για δίκτυα που θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη των οικονομιών της ευρύτερης περιοχής. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα αναδεικνύεται ως η κρίσιμη γέφυρα μεταξύ Ασίας-Ευρώπης. Αλλιώς, χωρίς την Ελλάδα όλη αυτή η προσπάθεια θα σταματούσε στην Ασία. Με την Ελλάδα περνάει στην Ευρώπη. Οι επιμέρους συμφωνίες των εταιριών μεταξύ τους είναι πια συμφωνίες που εντάσσονται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό έλειπε μέχρι σήμερα, αυτό εξασφαλίσαμε και αυτό θα επιταχύνει από εδώ και μπρος όλες τις διαδικασίες. Ανοίγει ο δρόμος για να δούμε πολύ σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, ανοίγει ο δρόμος για να δούμε συνεργασίες κινεζικών και ελληνικών εταιριών, αλλά όχι μόνο κινεζικών, αλλά και εταιριών από τις χώρες που μετέχουν σε αυτή την στρατηγική. Και βεβαίως για μας η πρόκληση είναι πέρα από τις ελληνικές εταιρίες να εξασφαλίσουμε και την ευρύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Άρα μπορούμε να διαμορφώσουμε στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στην Κεντρική Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική προοπτικές ούτως ώστε μέσω της Ελλάδας να διαμορφωθούν όλα αυτά τα δίκτυα.

Ερ: Υπήρξαν και δύο επιμέρους συμφωνίες: της Forthnet με την ZTE , ύψους μισού δισ. αν δεν κάνω λάθος, η οποία προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου δικτύου υπερυψηλών ταχυτήτων για το internet στην Ελλάδα και η δεύτερη συμφωνία ανάμεσα στον Ομιλο Κοπελούζου και την κινεζική "ΔΕΗ";

Απ: Ναι, υπήρξαν δύο συμφωνίες εταιριών, η μία είναι της Forthnet με τη ZTE, η άλλη είναι του Oμίλου Καπελούζου με την "Σεν Χου ά" που αφορά ενεργειακά θέματα και ακριβώς αυτό δείχνει, αποδεικνύει αυτό που έλεγα προηγούμενα. Έχοντας πια το στρατηγικό πλαίσιο, οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς θα βρουν εύκολα εταίρους υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουνε να υποδείξουν συγκεκριμένα έργα.

Ερ: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς από τη μεριά μας για την περαιτέρω προώθηση αυτού του γιγαντιαίου επενδυτικού πλαισίου; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα…

Απ: Από τη μεριά μας, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα σύνολο προτάσεων που να κινούνται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, δηλαδή ένα σύνολο προτάσεων που να αφορά την ανάπτυξη δικτύων στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στις μεταφορές. Αυτό όμως είναι και η καρδιά της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη. Όταν μιλάει η Ευρωπαϊκή Ενωση όλα τα τελευταία χρόνια για ανάπτυξη, σε αυτούς τους τομείς αναφέρεται. Άρα, λοιπόν, πρέπει να βρούμε τον τρόπο, και εκεί θα κριθούμε, να παντρέψουμε τις δύο στρατηγικές. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε.

Ερ: Εννοείτε τη σύνδεση της στρατηγικής One belt one road της Κίνας με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Χθες, ο κινέζος πρόεδρος Σι είπε ότι το Πεκίνο έχει πλέον εμπορικές συνεργασίες με 40 χώρες ύψους 3 τρισ. δολαρίων και επενδύσεις ύψους 50 δισ. σε αυτές τις χώρες. Άρα, λοιπόν, εμείς εντασσόμαστε σε αυτό το πλαίσιο;

Απ: Είμαστε πλέον σε αυτό το πλαίσιο, γι' αυτό λέω είναι ιστορικής σημασίας η συμφωνία που υπογράψαμε. Και είναι ιστορικής σημασίας ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός σε όλη τη διοργάνωση.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός αντιμετωπίστηκε ως ένας από τους κεντρικούς ηγέτες που μπορούν να παίξουν ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Και δεν είναι τυχαίο. Διότι η Ελλάδα είναι η μόνη από τις χώρες του πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να διαδραματίσει ένα τέτοιο ρόλο και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά σε όλη τη διοργάνωση του Forum.

Ερ: Μάλιστα στο κλείσιμο του Forum ο πρωθυπουργός απ' ότι είδαμε επελέγη από τους Κινέζους να είναι ο πρώτος ομιλητής. Πρώτος μεταξύ των 28 ηγετών που μετείχαν στο Φόρουμ. Οι οργανωτές έβαλαν μάλιστα τον κ.Τσίπρα να καθίσει δίπλα ακριβώς στον κινέζο πρόεδρο...

Απ: Και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του Φόρουμ ο ρόλος του Ελληνα πρωθυπουργού ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Είναι μία επιτυχία πάρα πολύ μεγάλη είναι μία απόδειξη του γεγονότος ότι το status quo της Ελλάδας αναβαθμίζεται μετά από αυτή τη συμμετοχή στο Φόρουμ.

Ερ: Μιλώντας χθες με έναν σημαντικό κινέζο αξιωματούχο που είπε τη λέξη "εμπιστοσύνη". Μου είπε χαρακτηριστικά ότι πλέον η Κίνα εμπιστεύεται την Ελλάδα...

Απ: Ακριβώς. Από πέρυσι και την πρώτη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κίνα και από πέρυσι που ολοκληρώθηκε η συμφωνία στο λιμάνι του Πειραιά με την COSCO μέχρι σήμερα, έχει φανεί ότι αυτή η σχέση είναι πια σταθερή, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, έχει κατακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα, επομένως μπορούμε να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο.

Ερ: Θέλω να πω και να κλείσουμε με αυτό ότι το μπαλάκι είναι πλέον στη δική μας πλευρά, στο γήπεδο της Ελλάδας. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το στρατηγικό πλαίσιο;

Απ: Θεωρώ ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία καινούργια σύλληψη για το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η σύλληψη υπάρχει στη σημερινή κυβέρνηση, αυτή η σύλληψη εκφράστηκε από τον πρωθυπουργό με την παρουσία του εδώ και με τις ομιλίες του εδώ, αυτή πρέπει να μεταφραστεί σε ένα συγκεκριμένο πια πολιτικό και οικονομικό σχέδιο. Νομίζω ότι μιλάμε για μια ποιοτική αλλαγή.