Μητσοτάκης:Το «too good to be true» ήταν απάτη ή αυταπάτη;

Από το βήμα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε νέα επίθεση προς την κυβέρνηση και παράλληλα δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για προσέλκυση επενδύσεων και στήριξης των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση ψήφισε με τους «153» ένα πακέτο που ισοδυναμεί με 4ο Μνημόνιο και δεσμεύει τη χώρα και μετά το 2018. Στο Eurogroup δεν δόθηκε φύλλο πορείας για ένταξη της χώρας στο QE παρότι ο πρωθυπουργός προεξοφλούσε θετικές εξελίξεις με «το too good to be true». Ηταν άλλη μια απάτη ή αυταπάτη; αναρωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΝΔ τόνισε πως και οι δανειστές πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους: «Δεν επιτρέπεται στους Ευρωπαίους εταίρους, η μειωμένη αξιοπιστία της κυβέρνησης να αποτελεί άλλοθι για να μην τηρούν τις δεσμεύσεις τους», σημείωσε ο πρόεδρος της ΝΔ.

Αναφερόμενος προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα Εξάλλου, τον κατηγόρησε ότι χτίζει τη δική του διαπλοκή. «Τον προειδοποιούμε: Θα μας βρουν απέναντι. Αυτοί χαρίζουν πρόστιμα. Εμείς δεν θα τους χαριστούμε», σημείωσε.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδας ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «Περάσατε από συμπληγάδες και αντέξατε. Τώρα πρέπει να χαράξουμε μια νέα πορεία προς τα εμπρός».

Χρειάζονται επενδύσεις αλλά η κυβέρνηση δεν κάνει καμία προσπάθεια να ελέγξει τις δημόσιες δαπάνες. Αντίθετα προσπαθεί να χτίσει ένα νέο πελατειακό κράτος. Αυτό καταδικάζει την Ελλάδα σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

"Εμείς θα πείσουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος να περάσουμε την κρίση. Θα πείσουμε και τους επιχειρηματίες ότι αξίζει τον κόπο να επενδύσουν στη χώρα", υπογράμμισε για να προσθέσει:

"Η χώρα μπορεί να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης 4% του ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια αλλά αυτό χρειάζεται μετασχηματισμό της οικονομίας προς την υψηλή τεχνολογία και την εξωστρέφεια. Χρειάζονται μερίδια 20% του ΑΕΠ στις επενδύσεις και 40% στις εξαγωγές. Αυτά μπορούν να δημιουργήσουν 120.000 θέσεις εργασίας.

Οι συνολικές επενδύσεις σήμερα είναι 20 δισ. ευρώ, το ένα τρίτο όσων ήταν προ κρίσης. Χρειάζονται μεγάλης κλίμακας επενδυτικά κεφάλαια από το εξωτερικό".