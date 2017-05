Οι εκκρεμότητες σε προαπαιτούμενα, που μπλοκάρουν τη δόση

Οι μαραθώνιες συζητήσεις για το χρέος και η διαφαινόμενες διαφωνίες ΔΝΤ-Γερμανίας, έριξαν σε δεύτερη μοίρα το γεγονός ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης του Eurogroup δεν ελήφθη απόφαση εκταμίευσης της δόσης προς την Ελλάδα, με τους θεσμούς να σημειώνουν πως απομένει να υλοποιηθούν 25 ακόμα προαπαιτούμενα, από τα συνολικά 140 που έχουν συμφωνηθεί.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε της συνεδρίασης του Eurogroup, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επαίνεσαν την Ελλάδα για την πρόοδο που έχει σημειώσει στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης ωστόσο σημείωσαν πως 25 προαπαιτούμενα μένει ακόμα να υλοποιηθούν και γι` αυτό δεν άναψαν το πράσινο φως για τη δόση.

Τα περισσότερα από αυτά τα 25 εναπομείναντα προαπαιτούμενα είναι πράξεις της διοίκησης που συνιστούν το λεγόμενο δευτερογενές δίκαιο (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι) που όμως είναι πάντα απαραίτητο για να προχωρήσουν τα πράγματα.

Οι δανειστές περιμένουν λοιπόν να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος σε θέματα φορολογίας καταπολέμησης λαθρεμπορίου, λειτουργίας ΑΑΔΕ, διοικητικών δομών του δημοσίου κτλ. Οι περισσότερες εκκρεμότητες, πάντως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές έχουν δρομολογηθεί και θα έχουν "τακτοποιηθεί" μέχρι το Eurogroup της 15ης Ιουνίου.

Οι βασικές εκκρεμότητες λοιπόν της ελληνικής πλευράς είναι:

1 Παράταση της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας το 2018.

2 Ψήφιση νομοθεσίας για την παροχή άμεσου αποτελέσματος αναφορικά με τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των μελών του δ.σ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και για το διεθνή εμπειρογνώμονα που βοηθά το συμβούλιο.

3 Ψήφιση του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως έχει συμφωνηθεί.

4 Επιλογή και διορισμός 55 από τους βασικούς μάνατζερ

5 Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η Γενική Οδηγία για Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες είναι σε πλήρη λειτουργία.

6 Υιοθέτηση της δευτερεύουσας νομοθεσίας που προβλέπει μεταξύ άλλων ότι οι θέσεις των μάνατζερ πρέπει να έχουν κυλιόμενο χαρακτήρα.

7 Οι Αρχές θα υιοθετήσουν νομοθεσία που θα εμποδίζει τη φορολογική διοίκηση και το προσωπικό της να εφαρμόζει ελέγχους και να κάνει έρευνες με εντολή των εισαγγελέων.

8 Υιοθέτηση της στρατηγικής κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

9 Δημιουργία σχεδίου δράσης για την εφαρμογή ενός οδικού χάρτη διευκόλυνσης του εμπορίου.

10 Δημιουργία χρονοδιαγράμματος για την πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό για όλες τις κινητές μονάδες έως τον Ιούνιο του 2017 το αργότερο.

11 Διασφάλιση ότι το μητρώο των αυτοαπασχολούμενων συνεισφερόμενων θα έχει πλήρως δοκιμαστεί και θα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2017.

12 Παρουσίαση μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και δικλίδες ασφαλείας που θα διασφαλίζουν τη μεταβίβαση του παθητικού του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ στη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

13 Οι αρχές θα τροποποιήσουν την εθνική νομοθεσία που ενσωματώνει το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα έχει την αρμοδιότητα να εξετάζει εάν το κάθε προσχέδιο προϋπολογισμού εναρμονίζεται πλήρως με το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ε.Ε.

14 Θα τεθεί σε ισχύ νέο, κεντρικά οργανωμένο, πρόγραμμα προμήθειας για τις ανάγκες του 2017. Ολοκλήρωση δευτερογενούς νομοθεσίας. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Ολοκληρώθηκε μερικώς).

15 Προκήρυξη διαγωνισμού για εξειδικευμένα στελέχη. Ημερομηνία στόχος: Τέλος Μαΐου (Ολοκληρώθηκε μερικώς). NPLs: Πτωχευτική διαδικασία

16 Τροποποίηση πτωχευτικού, απλοποίηση για μμε. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Σε εκκρεμότητα). Εταιρική διακυβέρνηση: Αναμόρφωση δ.σ.

17 Διορισμός CEO στο ΤΧΣ σύμφωνα με τον νόμο. Έχει υποβληθεί η short list. Ημερομηνία στόχος: 16/5 (Ολοκληρώθηκε μερικώς).

18 Κυκλοφορία της έκθεσης του ΟΟΣΑ για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με μία αρχική έκθεση τον Ιούλιο του 2017 και μία οριστική έως τον Νοέμβριο του 2017.

19 Έκδοση εγκυκλίου με το τριετές σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση.

20 Νομοθέτηση των πλαισίων ποιότητας για τα προγράμματα σπουδών και τη μαθητεία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

21 Το υπουργείο Εργασίας θα οριστικοποιήσει με τους θεσμούς τους όρους αναφοράς και τον προϋπολογισμό για τους οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

22 Εργαλειοθήκη I Οικοδομικά υλικά. Ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Οργανισμό Τυποποίησης για την τυποποίηση των οικοδομικών υλικών, σε συμφωνία με τις σχετικές συστάσεις της εργαλειοθήκης.

23 Εργαλειοθήκη ΙΙΙ Υιοθέτηση τουλάχιστον 270 από τις συστάσεις στην εργαλειοθήκη ΙΙΙ του ΟΟΣΑ.

Εργαλειοθήκη Ι Εφαρμογή της μεταρρύθμισης τιμολόγησης over the counter, εξαιρουμένων των over the counter αγορών από νοσοκομεία.

24 Συμφωνία με τους θεσμούς για τους όρους του 2ου γύρου εκτίμησης των επιπτώσεων επιλεγμένων μεταρρυθμίσεων (π.χ. τιμές βιβλίων και τουρισμός).

25 Υιοθέτηση πρωτογενούς νομοθεσίας για διαβούλευση σχετικά με την άρση αδικαιολόγητων και δυσανάλογων περιορισμών στις δραστηριότητες των μηχανικών.

Γιώργος Αλεξάκης-Σπύρος Πολυχρονόπουλος