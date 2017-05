Τσακαλώτος-Στουρνάρας σε συνέδριο του Economist για την Ελλάδα

Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπου την Τετάρτη (9.30 τοπική ώρα) θα είναι ομιλητής στο συνέδριο που διοργανώνει ο Economist με θέμα «Greece: A comeback to the financial markets» (Ελλάδα: επιστροφή στις αγορές;).