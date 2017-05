Μοσκοβισί: Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει

Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσχοβισί, τοποθετούμενος με ηχογραφημένο του μήνυμα στο Συνέδριο του Economist και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στη Φρανκφούρτη, με θέμα: «Ελλάδα: Η επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές; («Greece: A comeback to the financial markets?»).