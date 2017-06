Ολοκλήρωση εργασιών 16ου Συνεδρίου Οικονομικών Διευθυντών από την KPMG

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 16ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών που διοργάνωσε η KPMG.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο James Bellini, Ιστορικός του μέλλοντος και συγγραφέας, πρώην συντάκτης και παρουσιαστής της Financial Times Television, ο οποίος μίλησε για τις αλλαγές εκείνες του μέλλοντος που αναμένεται να ανατρέψουν τις ισορροπίες και να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις. Τόνισε πώς «το μέλλον είναι τώρα» και έδωσε σημερινά παραδείγματα πρακτικών που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εκτενέστερα τα επόμενα χρόνια λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων και των ραγδαίων κλιματικών αλλαγών. Ο James Bellini διαβεβαίωσε ότι το προσδόκιμο ζωής των επιχειρήσεων θα μικρύνει αισθητά, καθώς τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους δεν θα είναι συναφή με τις καταναλωτικές ανάγκες και πρότεινε μια δημιουργική ρήξη με το παρόν και μια ρηξικέλευθη σχέση με το μέλλον. Ειδική αναφορά έγινε στα Big Data, το «πετρέλαιο του 20ου αιώνα», όπως το χαρακτήρισε, τα οποία οδηγούν την 4η βιομηχανική επανάσταση και θα αποτελέσουν το θεμέλιο της οικονομίας τα επόμενα 20-30 χρόνια.

Για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών γενικά στις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικότερα στην οικονομική διεύθυνση μίλησε ο Luis António, Partner της KPMG Portugal, τονίζοντας ότι είναι μονόδρομος. Έρευνες δείχνουν ότι μέχρι το 2020 η ψηφιακή εργασία θα είναι μια αγορά αξίας 152 δις δολαρίων. Το Robotics Process Automation (RPA) θα ενταχθεί στις επιχειρήσεις για τις επαναλαμβανόμενες εργασίες εξοικονομώντας πολύ χρόνο για τα στελέχη προκειμένου αυτά να μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές εργασίες. Οι συγκεκριμένες εργασίες θα γίνονται χωρίς λάθη και θα απαιτείται στις περισσότερες περιπτώσεις και η εμπλοκή του ανθρώπου κυρίως για θέματα εγκρίσεων. Πρόσφατη μελέτη της KPMG δείχνει ότι οι οικονομικοί διευθυντές, σε ποσοστό 70%, εκτιμούν ότι η τεχνολογία είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει περισσότερο τη δουλειά τους τα επόμενα χρόνια, ωστόσο μόνο οι μισοί θεωρούν ότι κάνουν αποτελεσματικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Στη συνέχεια ο Peter Zinn, ειδικός σε θέματα ασφάλειας του κυβερνοχώρου και Ιδρυτής του Cyber Agents Company, μίλησε για το μεγάλο κίνδυνο που φέρνει μαζί της η νέα τεχνολογική επανάσταση, που δεν είναι άλλος από τις κυβερνοεπιθέσεις. Ανέλυσε διάφορες περιπτώσεις πιθανών επιθέσεων που μπορούν να συμβούν στις επιχειρήσεις (σε διαφορετικούς κλάδους) και ζήτησε από τις εταιρείες να προχωρήσουν σε ένα τουλάχιστον βασικό επίπεδο προστασίας, καθώς, όπως διευκρίνισε, κανένας δε μπορεί να είναι 100% ασφαλής και όλα τα συστήματα είναι «ευάλωτα» σε κινδύνους.

Εν όψει των σημαντικών λογιστικών αλλαγών από αρχές του 2018 στα IFRS o Markus Kreher, Global Service Line Leader for Accounting Advisory Services for the Consumer Markets της KPMG, μίλησε για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που θα προκύψουν από τις εταιρείες εξαιτίας αυτών και επικεντρώθηκε ειδικότερα στο IFRS 15 που επηρεάζει τη λογιστική των εσόδων. Τόνισε πώς η σωστή προετοιμασία των οικονομικών διευθύνσεων αποτελεί το πρώτο και βασικό βήμα για να αποφευχθεί μια κρίση και συμβούλευσε τους οικονομικούς διευθυντές να εμπλέξουν και τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη σε αυτή την λογιστική μετάβαση, ώστε όλες οι απαραίτητες διαδικασίες να γίνουν ομαλά. Ανάμεσα στις ευκαιρίες ανέφερε τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης των συμβάσεων αλλά και την αναθεώρηση της κοστολόγησης.

Για την εταιρική μεταμόρφωση και τις προκλήσεις σε έργα μεγάλης κλίμακας μίλησε ο Γιάννης Καλαφατάς, Γενικός Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Μυτιληναίος. Ο κύριος Καλαφατάς διευκρίνισε ότι «ο μετασχηματισμός μπορεί να είναι συγχώνευση ή απόσχιση ή είσοδος σε νέες αγορές και τομείς δραστηριοποίησης. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος για την επιβίωση ενός οργανισμού». Όπως υπογράμμισε «η πορεία του μετασχηματισμού της επιχείρησης εξαρτάται από την διορατικότητα της διοίκησης, από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται, καθώς και το βαθμό προσαρμοστικότητας της επιχείρησης».

Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο γνωστός δημοσιογράφος των Financial Times Peter Spiegel, ο οποίος έκανε μια γενική ανάλυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και του ευρωπαϊκού επιχειρείν. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της εργασίας και είπε πως ζούμε σε μια περίοδο «έκρηξης νέων», οι οποίοι βλέπουν να μην έχουν ένα «εύκολο» μέλλον και καλές προοπτικές, καθώς όπως δείχνουν οι μελέτες του ΟΟΣΑ καταργούνται οι θέσεις μέσης εργασίας, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων από τον επαγγελματικό στίβο. Ο Peter Spiegel υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθεί η ενιαία αγορά στην Ευρώπη προκειμένου να γίνει η ήπειρος πιο ανταγωνιστική και έκανε τη σύγκριση με την οικονομία των ΗΠΑ, όπου το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις είναι πιο ευνοϊκό και ευέλικτο με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις εκεί να μπορούν να αναπτύσσονται γρήγορα.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση σε πάνελ για το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων με συντονιστή το Θάνο Τσοτσορό, Γενικός Διευθυντής, Deal Advisory, επικεφαλής των δραστηριοτήτων Corporate Finance και Restructuring της KPMG και ομιλητές τους κ.κ Βασίλη Θεοφανόπουλο, Εταίρος της Pillarstone, Αλέξανδρο Μεταλληνό, Εταίρος της Καρατζάς και Συνεργάτες και Σεραφείμ Σωτηριάδης, Δικηγόρος της Σεραφείμ Σωτηριάδης και Συνεργάτες. Από τη συζήτηση προέκυψε το συμπέρασμα πώς ενώ τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια είναι ένα ακανθώδες θέμα της ελληνικής οικονομίας, μπορεί ωστόσο να αποτελέσει ταυτόχρονα και μια σημαντική ευκαιρία για στρατηγικές επενδύσεις και για συγκέντρωση και ενδυνάμωση κλάδων.