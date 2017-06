Ένα... «ήσυχο» καλοκαίρι περιμένει την Ελλάδα, όπως εκτιμά η Bank of America Merrill Lynch, καθώς η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης "αγόρασε" για μακρά περίοδο χωρίς κρίσιμες εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, στη σημερινή 31σέλιδη ανάλυσή της για την Ευρώπη με τίτλο "One year and 1%" (ένα χρόνο και 1%), η Bank of America αφιερώνει ορισμένες σελίδες για την Ελλάδα.

Στο υποκεφάλαιο αυτό με τίτλο "Greece: a quiet summer ahead" (Ελλάδα: ένα ήσυχο καλοκαίρι), που σας παρουσιάζει το www.bankingnews.gr, η Bank of America τονίζει ότι τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, όταν και θα αρχίσει η τρίτη αξιολόγηση, δεν θα μας απασχολήσει πάλι η Ελλάδα.

Η αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουνίου ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά δεν οριστικοποιήθηκε η ελάφρυνση του χρέους και, ως εκ τούτου, η υπό όρους συμμετοχή του ΔΝΤ και η ένταξη στο QE, τουλάχιστον προς το παρόν.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι ασφαλώς καλή είδηση, ιδίως καθώς οι προθεσμίες λήξης είναι πολύ ευκολότερες μετά τον Ιούλιο και μέχρι το 2019, οι οποίες πρέπει να εξασφαλίσουν μια περίοδο σταθερότητας για την Ελλάδα.

Η συμφωνία περιελάμβανε τους δημοσιονομικούς στόχους και την έγκριση των απαραίτητων μέτρων μέχρι το 2022.

Το πλαίσιο για τη μείωση του μεγάλου αριθμού τραπεζικών μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους έχουν δοθεί από τους πιστωτές και την ελληνική κυβέρνηση, ωστόσο, η Bank of America εκτιμά ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό για να συμπεράνει το ΔΝΤ ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το ΔΝΤ έχει οριστεί να εγκρίνει ένα πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε λειτουργία μετά από την αποσαφήνιση των λεπτομερειών της ελάφρυνσης του χρέους.

Ως αποτέλεσμα, δεν αναμένεται η ΕΚΤ να συμπεριλάβει την Ελλάδα στο QE για τώρα, γεγονός που καθιστά πολύ δυσκολότερη την πρόσβαση στην αγορά.

Οι εκτιμήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας



Η πορεία προς τα εμπρός

Οι συζητήσεις για την τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος θα ξεκινήσουν αυτό το φθινόπωρο με την Bank of America να είναι επίσης πολύ δύσκολες.

Η επόμενη αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών.

Εάν αυτές οι συζητήσεις καθυστερήσουν και η αξιολόγηση συνεχιστεί το επόμενο έτος, τότε στην ατζέντα θα συμπεριληφθούν επίσης λεπτομέρειες σχετικά με την ελάφρυνση του χρέους και τη συζήτηση του νέου καθεστώτος μετά το 2018, όταν και το πρόγραμμα τελειώσει.

Σε αυτή την περίπτωση, η τρίτη αξιολόγηση θα είναι η τελευταία για το τρέχον πρόγραμμα και ίσως να μην ολοκληρωθεί ακόμη και αν ακολουθήσει ένα νέο πρόγραμμα.

Αν και είναι ακόμα πολύ νωρίς για να γνωρίζει κανείς, ένα νέο... πιο «ελαφρύ» πρόγραμμα που θα παρακολουθεί την πορεία που θα συνδέει την εφαρμογή της ελάφρυνσης του χρέους με τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, είναι πιθανό.

Εάν μια τέτοια συμφωνία λάβει χώρα στα μέσα του 2018, η Ελλάδα ενδέχεται να μπορέσει να συμμετάσχει στο QE της ΕΚΤ, ενώ θα μπορούσε να αποκαταστήσει και την πρόσβαση της χώρας στην αγορά.

Βέβαια, πρόσβαση στην αγορά νωρίτερα από τη λήξη του προγράμματος είναι δυνατή, σύμφωνα με την Bank of America, αλλά με υψηλότερο κόστος και μόνο για μικρά ποσά.