«Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να επαναπτρίσει έναν καθοριστικό αριθμό άξιων και καταρτισμένων Ελλήνων μέσα από τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού της τομέα». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που προέκυψε μέσα από τη σημαντική εκδήλωση που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου με διοργανωτές το Greek Energy Forum, το BrainGain+ και την εφημερίδα New Europe.

Το κοινό εκ μέρους των διοργανωτών καλωσόρισαν ο Επικεφαλής του Παραρτήματος Βρυξελλών του Greek Energy Forum, Κωνσταντίνος Λεβογιάννης, καθώς και ο Εκδότης της New Europe, Αλέξανδρος Κορωνάκης.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, με την εισαγωγική του ομιλία. Αμέσως μετά παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του GEF, Αλέξανδρο Λαγάκο, η μελέτη του Greek Energy Forum, η οποία επιχειρεί να περιγράψει το ποιοτικό και ποσοτικό (θετικό) αντίκτυπο που επιφυλάσσουν για την αγορά εργασίας οι προωθούμενες πολιτικές εκσυγχρονισμού του ελληνικού τομέα ενέργειας. Αξιοποιώντας σειρά πηγών και δημοσιεύσεων, η ερευνητική ομάδα του GEF επιχειρεί να δώσει μία ένδειξη του αριθμού μόνιμων νέων θέσεων εργασίας που μπορούν να προκύψουν στην Ελλάδα έως το 2030. Η βασική εκτίμηση κυμαίνεται στις 66.500 θέσεις ενώ η πλέον αισιόδοξη εκδοχή ανεβάζει τον εν λόγω αριθμό κοντά στις 300.000 μόνιμες θέσεις εργασίας εντός της επόμενης δεκαπενταετίας.

Σε κάθε περίπτωση, οι συντάκτες της μελέτης καταλήγουν στο ασφαλές συμπέρασμα πως η αναπτυξιακή δυναμική του ενεργειακού τομέα σε όλο το μήκος της «αλυσίδας αξίας» (value chain) είναι ιδιαιτέρως έντονη. Η δυναμική αυτή είναι πολλαπλάσια σε τομείς που σχετίζονται με τις Α.Π.Ε, την ενεργειακή εξοικονόμηση καθώς και τις επενδύσεις στην καινοτομία που αφορά τα δίκτυα μεταφορών. Επίσης, τονίζεται πως η απελευθέρωση αγορών και η εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού είναι σε θέση να ξεκλειδώσουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρισμού και του αερίου. Τέλος, επισημαίνεται το εγγενές χαρακτηριστικό του τομέα έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθράκων να προσελκύει κατά κύριο λόγο ανθρώπινο δυναμικό νεότερης ηλικίας και υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και στα πλαίσια στρογγυλής τράπεζας, τα ευρήματα της μελέτης σχολίασαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και πολιτικοί παράγοντες με πλούσια εμπειρία στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Energy), Γεράσιμος Θωμάς, καθώς και ο Επικεφαλής για την Ανάπτυξη και το Επιχειρηματικό Περιβάλλον εντός της Υπηρεσίας Υποστήριξης Δομικών Μεταρρυθμίσεων (Structural Reforms Support Service – SRSS), Kaspar Richter. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχαν οι Ευρωβουλευτές Μαρία Σπυράκη (Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα) και Claude Turmes (Εκπρόσωπος Πρασίνων για την Ενέργεια). Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αποστολής για την Ελλάδα (Mission for Greece from the European Commission’s Directorate General for Economy and Finance), συμμετείχε ο Eπικεφαλής της Declan Costello. Το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η ενεργειακή αναλύτρια Daria Nochevnik, που ανήκει επίσης στο Παράρτημα του GEF στις Βρυξέλλες.

Τις εργασίες της εκδήλωσης έκλεισαν δύο εκ των ιδρυτών του Brain Gain+ και επικεφαλής του hub των Βρυξελλών, Ορέστης Ομράν και Νικόλας Θεοδωράκης, με την παρουσίαση των τελικών συμπερασμάτων.

Κοινός τόπος όλων των συμμετεχόντων αποτέλεσε η διαπίστωση πως η πατρίδα μας διαθέτει μία «κρίσιμη μάζα» άξιων και ικανών Ελλήνων εκτός συνόρων, οι οποίοι είναι σε θέση να επιστρέψουν και να οδηγήσουν την Ελλάδα στην ευημερία και την ανάπτυξη, αρκεί η τελευταία να εφαρμόσει τις απαραίτητες πολιτικές που θα τους το επιτρέψει να το επιτύχουν…