Την έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, θα εγκαινιάσει το βράδυ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ η κινεζική συμμετοχή των 167 επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί στο περίπτερο 13.

Μεταξύ αυτών επτά έχουν παγκόσμια δραστηριότητα: η China Cosco Shipping Corporation, η China Development Bank, η Shehua Group Corporation Limited, η Huawei Technologies Co. Ltd, η Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation, η State Grid Corporation of China και η Air China. Ξεχωρίζει επίσης η τηλεπικοινωνιακή ZTE, καθώς και 23 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας από την περιοχή της Σαγκάης.

Καθημερινά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο περίπτερο 15, θα πραγματοποιούνται b2b συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και κινεζικών επιχειρήσεων. Στις 10 σήμερα θα ξεκινήσει στην αίθουσα του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης το πρώτο φόρουμ με την αφορμή της κινεζικής παρουσίας, το Greek-Chinese Cooperation Forum, με θέμα: «Investment Οpportunities in Southeastern Europe: Trends and Challenges in the Energy Sector», το οποίο αποτελεί συνδιοργάνωση της ΔΕΗ και του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ).