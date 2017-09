"Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου για το κλείσιμο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος για την Ελλάδα είναι η αναγνώριση των τεράστιων προσπαθειών και θυσιών που έκανε ο ελληνικός λαός για να αποκαταστήσει τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Το έλλειμμα υπερέβη το 15% του ΑΕΠ το 2009, το οποίο μετατράπηκε σε πλεόνασμα 0,7% πέρυσι και το 2017 έχουμε προβλέψει έλλειμμα 1,2%. Εν ολίγοις, η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος έχει διάρκεια. Αυτή η ανάκαμψη δεν έχει προηγούμενο στην Ευρώπη", τονίζει σε σχετική του ανακοίνωση ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί.

