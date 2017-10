Η Folli Follie ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου σε ελβετικό φράγκο, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας “FF Group Finance Luxembourg II S.A.”, με έδρα το Λουξεμβούργο.

Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150εκατ ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η Εταιρεία.

Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%. Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές για τον Όμιλο και επέτρεψε στην Εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.

Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο “SIX Swiss Stock Exchange” την 31η Οκτωβρίου 2017. Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS, ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.

Οι όροι της έκδοσης είναι οι παρακάτω:

Εκδότης: FF Group Finance Luxembourg II S.A. (BBG: FFGRPG)

Εγγυητής: Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonymé

Rating: NR

Συνολικό Ποσό: CHF 150Mn

Κουπόνι: 3.25%

Διάρκεια: 4 έτη

Ημερ.εκταμίευσης: 02 Νοεμβρίου 2017

Ημερ. λήξης: 02 Νοεμβρίου 2021

Τιμή έκδοσης: 100%

Spread over MS: + 354.5bps

Valor/ISIN: TBD/TBD

Lead Managers: CS, UBS

Εισαγωγή: SIX

Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση: 31 October 2017

Έκδοση: Standalone / Ελβετικό δίκαιο

Covenants: PP, NP, XD, COC at par

Min. denomination: CHF 5'000

Περιορισμοί διάθεσης: USA, US persons, EEA, UK