Στο πλαίσιο του επενδυτικού Road show, που συνδιοργανώνεται από τον Οργανισμό Enterprise Greece και την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Αυστραλία, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, βρέθηκε στην Βρισβάνη, τον δεύτερο σταθμό του στην Αυστραλία.

Η Βρισβάνη είναι μία πόλη 2 εκατ. κατοίκων, με συνολικό ΑΕΠ που προσεγγίζει τα 160 δις αυστραλιανά δολάρια, η οποία συγκεντρώνει μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα στους κλάδους των ακινήτων της υγείας, της εκπαίδευσης και των επενδυτικών funds και αποτελεί μία από τις τέσσερις πιο σημαντικές πόλεις της Αυστραλίας, όσον αφορά την επένδυση κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στο πλαίσιο του Road show πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 16 Νοεμβρίου επενδυτική ημερίδα υπό τη συνδιοργάνωση του Enterprise Greece, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Κουινσλάνδης (Chamber of Commerce and Industry of Queensland) και το συντονισμό του Επίτιμου Προξένου της Ελλάδος στη Βρισβάνη κ. Δημήτρη Ράπτη.

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότεροι από 60 ομογενείς και αυστραλοί επενδυτές και επιχειρηματίες. Ο Υπουργός κ. Παπαδημητρίου ενημέρωσε τους παριστάμενους επιχειρηματίες για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και τα νέα εργαλεία ενίσχυσης των επενδύσεων. Της κεντρικής ομιλίας του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης προηγήθηκε χαιρετισμός της Πρέσβεως της Ελλάδος στην Αυστραλία, κυρίας Αικατερίνης Ξαγοράρη. Τα στελέχη του Enterprise Greece παρουσίασαν τις πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις ξένων εταιρειών στην Ελλάδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα μας στους κλάδους αιχμής.

Μετά το πέρας της συνάντησης η ελληνική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με σημαντικές αυστραλιανές εταιρείες από τις οποίες εκφράστηκε ενδιαφέρον για επενδύσεις στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, των ακινήτων και των υποδομών.

Το βράδυ της Τετάρτης ο Υπουργός παρακάθισε σε δείπνο που διοργάνωσε προς τιμήν του ο Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδος στη Βρισβάνη παρουσία 30 σημαντικών ομογενών επιχειρηματιών, τους οποίους και ενημέρωσε για τις τρέχουσες οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός της αποστολής είναι η Μελβούρνη, στην οποία θα διοργανωθεί αύριο Παρασκευή επενδυτικό σεμινάριο και πλήθος συναντήσεων επιχειρηματικού και πολιτικού ενδιαφέροντος.