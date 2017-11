Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ηλίας Ξανθάκος, συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ομάδας Παγκόσμιας Στρατηγικής του ΟΟΣΑ (Global Strategy Group) που πραγματοποιήθηκε στις 28-29 Νοεμβρίου στο Παρίσι.

Το θέμα της συνεδρίασης ήταν: «Πρωτοφανής Αδυναμία Πρόβλεψης: Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Το μέλλον των θέσεων εργασίας και του εμπορίου σε έναν ψηφιοποιημένο κόσμο» (Unprecedented Unpredictability: Digital Transformation – The Future of Jobs and Trade in a Digitalised World). Στην τρέχουσα περίοδο τεχνολογικής επανάστασης, ο ΟΟΣΑ μελετά πώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιδρά στην παραγωγικότητα, στην οικονομική ανάπτυξη και στην ευημερία των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ιδιαίτερα: (α) οι ευκαιρίες και προκλήσεις που συνεπάγεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός για την εργασία, την κοινωνική πολιτική και τις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, (β) πώς επιδρά ο ψηφιακός μετασχηματισμός σε διεθνές επίπεδο στους τομείς της φορολογίας, του εμπορίου και του ανταγωνισμού, και (γ) πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να βελτιώσουν το διεθνές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων ώστε τα οφέλη να κατανέμονται σε όλους τους πολίτες.

Σε κλειστή συνεδρίαση συζητήθηκαν, επίσης, και εσωτερικά οργανωτικά θέματα του ΟΟΣΑ.