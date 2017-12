Ο κ. Πάιατ σημείωσε ακόμα πως στο επενδυτικό συνέδριο θα πρέπει να προχωρήσουν τα όσα συμφωνήθηκαν ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ, στο πρόσφατο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στην Ουάσινγκτον.

Το συνέδριο "αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία να προχωρήσει η εμπορική και επενδυτική ατζέντα που ήταν στο επίκεντρο της επίσκεψης Τσίπρα στον Λευκό Οίκο", σημειώνει ο Αμερικανός πρέσβης.

Made it to New York for the @CapitalLink "Invest in Greece Forum." A great chance to advance the trade and investment agenda at the center of the @tsipras_eu White House agenda -- and to highlight US support for Greek economic recovery. pic.twitter.com/Wkxtbq4uNd