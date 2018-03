Ωστόσο εντοπίζονται δύο περιπτώσεις στις οποίες οι ρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν συνεπάγονταν κάποια προβλήματα: η πρώτη περίπτωση αφορά στη χρήση των όρων/διακριτικών τίτλων «αρτοποιός», «αρτοποιείο» και «φούρνος» από τις επιχειρήσεις bake off, και η δεύτερη περίπτωση αφορά στην προσαρμογή παλαιότερων αρτοποιείων στις ρυθμίσεις του Ν. 3526/2007.

More in this category: