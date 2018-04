Αναλυτικότερα, η ανεργία στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2017 διαμορφώθηκε στο 20,8%, έναντι 21% το Νοέμβριο.

Το ποσοστό ανεργίας στους νέους κάτω των 25 μειώθηκε από 45,4% σε 45%.

Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα , στην Ισπανία (35,5%) και στην Ιταλία (32,8%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,2%), στην Ολλανδία (7,2%) και στην Τσεχία (7,5%).

Σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο η ανεργία μειώθηκε από 23,4% σε 20,8%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ μέσα σε ένα χρόνο.

Πάντως, τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται και πάλι στην Ελλάδα και ακολουθεί η Ισπανία (16,1% το Φεβρουάριο).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,4%), στη Μάλτα και στη Γερμανία (3,5%).

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων το Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στους 989.000. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 16,9% και στις γυναίκες στο 25,8%.

Τον Φεβρουάριο του 2018, το επίπεδο της ανεργίας στην Ευρωζώνη (για την Ελλάδα δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία) διαμορφώθηκε στο 8,5% σε σχέση με 8,6% τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο του 2008.

Στην ΕΕ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,1% το Φεβρουάριο από 7,2% τον Ιανουάριο, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2008. Ένα χρόνο πριν, το Φεβρουάριο του 2017 η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 9,5% και 8% αντιστοίχως.

Συνολικά το Φεβρουάριο καταγράφονται 17,6 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 13,9 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη.

Το Φεβρουάριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 17,7% και στην ΕΕ στο 15,9%.

