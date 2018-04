Συγκεκριμένα η Wood and Company βλέπει «ψαλιδισμένη» και πολύ χαμηλότερη των εκτιμήσεων μεγέθυνση του ΑΕΠ , η οποία ανέρχεται στο 1,9% φέτος και 2,1% το 2019. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι πολύ μικρότερες από αυτές της Κομισιόν και του ΔΝΤ, που αναμένουν ανάπτυξη 2,4% και 2,5% για το τρέχον και το επόμενο έτος αντίστοιχα.

Υπεραισιόδοξες είναι σύμφωνα με έκθεση της Wood and Company, οι προβλέψεις της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών για την ανάπτυξη τόσο το 2018 όσο και το 2019.

More in this category: