Σύμφωνα με τον ίδιο, το αναπτυξιακό σχέδιο που συντάσσει η ελληνική κυβέρνηση περιλαμβάνει «τα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι ώστε όλη η κοινωνία να είναι -όπως λέμε στην Πρέβεζα- on board».

More in this category: