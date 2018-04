Τις πρώτες αντιδράσεις αναμένεται να έχει σήμερα στο EWG ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης στο ήδη κατατεθειμένο τους θεσμούς αναπτυξιακό σχέδιο για την μετά μνημόνιο εποχή.

Το 75σέλιδο σχέδιο με τίτλο στα αγγλικά «Growth Strategy for the Future of Greece» («Στρατηγική ανάπτυξη για το μέλλον της Ελλάδας») αναμένεται μετά τη σημερινή επεξεργασία να συζητηθεί στο Eurogroup στις 27 Απριλίου, στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου και θα κριθεί από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά έχει καταθέσει ένα σχέδιο για τη μεταμνημονιακή πορεία των μεταρρυθμίσεων, τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα εργασιακά, την κοινωνική συνοχή, τις ιδιωτικοποιήσεις, το δημόσιο, τα κόκκινα δάνεια, τη χρηματοδότηση επενδύσεων, τις παρεμβάσεις σε υγεία και παιδεία.

Ήδη ωστόσο διαρροές κάνουν λόγο για επιφυλάξεις των θεσμών ειδικά σε θέματα, όπως τα εργασιακά (αύξηση κατώτατου μισθού, επεκτασιμότητα, αρχή ευνοϊκότερης ρύθμισης) και οι ιδιωτικοποιήσεις. Παράλληλα, αναφέρεται ότι ζητούν συγκεκριμενοποιήσεις σε σχέση με μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομικά και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Πάντως, από σήμερα με το EuroWorking Group και για τις επόμενες δεκαπέντε μέρες η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς μπαίνει σε εντατική φάση, ώστε μέχρι τη Σόφια να υπάρξουν αποτελέσματα και να κλειδώσει ο ορίζοντας για το τέλος του προγράμματος, την αλλά και το ρόλο του ΔΝΤ.

Στο σημερινό EWG αναμένεται παράλληλα με το αναπτυξιακός σχέδιο να τεθεί και η πορεία εφαρμογής των προαπαιτούμενων (μόνο τα 12 περίπου από τα 88 έχουν ολοκληρωθεί), η μεταμνημονιακή εποπτεία, αλλά και τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους.

Ειδικά εκεί δίνεται ιδιαίτερο βάρος, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνουν διαπραγματεύσεις για την πιθανή συμμετοχή του ΔΝΤ, το ρόλο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στο περιθώριο της εαρινής συνόδου του Ταμείου στην Ουάσιγκτον.

Μετά και τη σημερινή συνεδρίαση και το επόμενο Eurogroup το επόμενο κρίσιμο ορόσημο είναι οι αρχές Μάη οπότε και αναμένεται να επιστρέψουν οι επικεφαλής των θεσμών αναμένεται στην Αθήνα στις αρχές Μαΐου.

Ο αρχικός πάντως στόχος στις Βρυξέλλες είναι να επιτευχθεί staff level agreement ως το Εurogroup της 24ης Μαΐου, ενώ το κλειδί είναι η 21η Ιουνίου, οπότε το Eurogroup θα πρέπει να λάβει αποφάσεις για το συνολικό πακέτο για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει: 1) την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, 2) τη στρατηγική ανάπτυξης, 3) τα μέτρα για το χρέος, και 4) την εποπτεία για τη «μετά το πρόγραμμα εποχή».

Γιώργος Αλεξάκης