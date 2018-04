Αν τα ελληνικά ομόλογα περιληφθούν στο QE, υπάρχει μια πιθανότητα οι αγορές να συνεχιστούν και μετά το τέλος των αγορών καθαρών στοιχείων ενεργητικού, καθώς η ΕΚΤ θα μπορούσε να επανατοποθετήσει κεφάλαια από άλλους τίτλους που λήγουν σε ελληνικά ομόλογα. Υπολογίζουμε ότι ανώτατο επίπεδο ομολόγων που ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει, δεδομένου του ορίου του 33%, είναι 4 δισ. Ευρώ, καταλήγει η Bank of America.

Παρά το γεγονός ότι οι μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές παραμένουν αδύναμες, η εικόνα για την ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη, με ισορροπημένους τους κινδύνους και ανάπτυξη της τάξης του 2%, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Bank of Αmerica / Merrill Lynch. Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι ένας μετα-μνημονιακός εποπτικός μηχανισμός είναι το πιο πιθανό σενάριο μετά τον Αύγουστο.

