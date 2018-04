Το 2ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, που οργανώνεται στις 20 Απριλίου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, υποστηρίζει χορηγικά η ΙΝΤERAMERICAN, στο πλαίσιο της εστίασής της στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών.

Το Συνέδριο οργανώνεται από το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, με το οποίο η εταιρεία, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνεργάζεται στενά για την προαγωγή της γνώσης περί τα χρηματοοικονομικά θέματα, που άπτονται του ατομικού - οικογενειακού οικονομικού και ασφαλιστικού προγραμματισμού και συνδέονται με την καλλιέργεια αποταμιευτικής, ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής συνείδησης

Η ΙΝΤERAMERICAN έχει αναπτύξει σχετικά μία δέσμη πρωτοβουλιών, έχοντας εκδώσει και δύο εικονογραφημένα βιβλία του Νίκου Φίλιππα, καθηγητή χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επιστημονικού υπευθύνου του ΙΝΤERAMERICAN Research Center. Τα βιβλία αποσκοπούν στη βασική χρηματοοικονομική εκπαίδευση των παιδιών - που μαζί με τους ηλικιωμένους και τους πολίτες που βρίσκονται στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης, αποτελούν κοινωνικές ομάδες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Στο Συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, θα μιλήσει ειδικότερα για τον ασφαλιστικό αλφαβητισμό ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της ΙΝΤΕRAMERICAN, ενώ την ουσιαστικότητα των θεμάτων που θα αναπτυχθούν, υπογραμμίζει η συμμετοχή ως κεντρικής ομιλήτριας της Dr Adele Atkinson, senior policy analyst within the OECD Financial Education and Consumer Protection Unit, η οποία θα αναλύσει τις εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, τη σχετική εργαλειοθήκη και το δίκτυο του ΟΟΣΑ. Ακόμη, θα μιλήσουν οι: Παναγιώτης Ανδρέου, αναπληρωτής καθηγητής χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, Όλγα Κεφαλογιάννη, βουλευτής Α’ Αθηνών, Άγγελος Κόττιος, πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γιώργος Πάνος, καθηγητής χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Γλασκώβης Adam Smith Business School και ο καθηγητής Νίκος Φίλιππας. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τα θέματα που θα αναπτύξουν οι ομιλητές αφορούν στην αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού των γυναικών, τις αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, τον ρόλο των επιχειρήσεων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι ο Απρίλιος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως μήνας προώθησης του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. Η ΙΝΤERAMERICAN υποστηρίζει τη διανομή των βιβλίων του Νίκου Φίλιππα, με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικών Σπουδών, σε σχολικές βιβλιοθήκες. Η χρηματοοικονομική εκπαίδευση των πολιτών συνδέεται άμεσα με δύο (για την αντιμετώπιση της φτώχειας και για την ποιοτική εκπαίδευση) από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γι’ αυτό, η εταιρεία έχει εντάξει σπονδυλωτά συνδεόμενες πρακτικές για τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό στο ευρύ σχέδιο εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί.