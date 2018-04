Από τις 20 κατηγορίες των Α/Κ, οι 12 έκλεισαν με ζημιές, οι 7 με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Funds of Funds Μετοχικά με -0,52%, τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -0,45% και το ένα Α/Κ που δραστηριοποιείται σε Κρατικά Ομόλογα Αναπτυσσομένων Αγορών με -0,19%. Στον αντίποδα, πρωταθλητές μέσης θετικής απόδοσης ήταν τα 2 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,21%, τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 0,67%, τα Μικτά Α/Κ με 0,32% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,19% (ουσιαστικά αυτές ήταν οι κατηγορίες που «έσπρωξαν» το Ενεργητικό σε υψηλότερα επίπεδα). Η κινητικότητα των μεριδιούχων παραμένει περιορισμένη, η δε συναλλακτική αξία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ότι μόλις σε μία κατηγορία ο όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 447 χιλ. € - εκροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων. Ακολούθησαν σε αξία ρευστοποιήσεων τα Ομολογιακά Α/Κ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης με 123 χιλ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 92 χιλ. €.

