Κεντρικό θέμα πάντως με πολιτικές προεκτάσεις είναι το θέμα με τα αν η μείωση στο αφορολόγητο θα εφαρμοστεί από το 2019 αντί για το 2020, αλλά και το αν θα ισχύσουν τελικά θετικά αντίμετρα ή θα αναβληθούν για αργότερα. Η κυβέρνηση ήδη, έσπευσε χθες στο φόντο των προβλέψεων του ΔΝΤ (Fiscal Monitor που δημοσιοποιήθηκε χθες το απόγευμα και βλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ φέτος, έναντι στόχου 3,5%, δηλαδή κενό 1,1 δισ. ευρώ (0,6% του ΑΕΠ) να ξορκίσει ενδεχόμενο νέων μέτρων με σχετικό non paper αποδίδοντας δόλο σε μερίδα των ΜΜΕ. Γνωρίζει, καλά, άλλωστε το Μαξίμου ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είναι καταλύτης για πολιτικές εξελίξεις σε μια περίοδο που τα εθνικά είναι σε έξαρση και όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποιες δημοσκοπήσεις δεν της δίνουν καλό βαθμό.

