Κεντρική ομιλήτρια στη φετινή εκδήλωση θα είναι η Dr Adele Atkinson, στέλεχος του ΟΟΣΑ (OECD Financial Education and Consumer Protection Unit) και η οποία θα αναλύσει τις “Εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, και την σχετική εργαλειοθήκη και το δίκτυο του ΟΟΣΑ ». Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών κος. Σωκράτης Λαζαρίδης. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι κκ: Παναγιώτης Ανδρέου - Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, Γιάννης Καντώρος - Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, η κα Όλγα Κεφαλογιάννη - Βουλευτής Α’ Αθηνών, Άγγελος Κόττιος - Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γιώργος Πάνος - Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης και Νικόλαος Φίλιππας - Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

