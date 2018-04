«Η Ελλάδα βιάζεται να πουλήσει τα ασημικά» είναι ο τίτλος άρθρου του CNBC για τον αγώνα δρόμου που έχει να διανύσει η χώρα, προκειμένου να προλάβει όλες τις προβλεπόμενες από το μνημόνιο ιδιωτικοποιήσεις πριν από τον Αύγουστο.

Στο ίδιο άρθρο επισημαίνεται ότι η Ελλάδα αναμένεται να πετύχει αποτελέσματα κατώτερα των προσδοκιών φέτος, μετά την αποτυχία της το 2017 να φτάσει τον στόχο που της έχει τεθεί.

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί δέσμευση για την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου πακέτου βοήθειας. Το 2015 η Ελλάδα έλαβε ενίσχυση 86 δισ. ευρώ με τον όρο να πουλήσει πολλά κρατικά assets, ώστε να δώσει ώθηση στην οικονομία της, επισημαίνεται στο άρθρο.

Γιατί τόσες καθυστερήσεις στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων; «Συνολικά η εικόνα είναι μεικτή, με πρόοδο σε κάποιους τομείς και καθυστερήσεις σε άλλους» ανέφερε έκθεση της Κομισιόν τον περασμένο Μάρτιο.

Το 2017, οι ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν ήταν της τάξης των 1,4 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες κατά 0,5 δισ. του στόχου που είχε τεθεί από τους δανειστές τον Ιούλιο του 2017.

«Αιτία ήταν οι καθυστερήσεις, κυρίως από πλευράς του προτιμητέου πλειοδότη, στο κλείσιμο της πώλησης του 67% του ΟΛΘ, αλλά και οι καθυστερήσεις για την πώληση του 5% του ΟΤΕ» σύμφωνα με την έκθεση.

Όπως πάντως, αναφέρει η επικεφαλής οικονομολόγος του Official Monetary and Financial Institutions Forum, Δανάη Κυριακοπούλου, «οι ιδιωτικοποιήσεις αποτελούν κλειδί για να κλείσει το πρόγραμμα, ωστόσο δεν συνιστούν παράγοντα καθορισμού μιας καθαρής ή όχι εξόδου».

Σε ό,τι αφορά τον ΟΛΘ η πώληση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2017 και τελικά αποφάσεις υπήρξαν μόλις τον περασμένο μήνα. Όσο για τον ΟΤΕ το ΤΑΙΠΕΔ είχε εκκινήσει διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 5% τον Φεβρουάριο. «Τωρα είμαστε στον Απρίλιο και είναι κρίσιμο να δούμε αν η κυβέρνηση θα πιάσει τον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων ως τον Αύγουστο», αναφέρει η κ. Κυριακοπούλου.

Συνολικά το πρόγραμμα αφορά 19 ιδιωτικοποιήσεις. Τα 10 είναι λιμάνια, ενώ περιλαμβάνονται κρατικά ακίνητα, τα ΕΛΤΑ και η ΕΥΔΑΠ μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν, «με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, τα έσοδα για το α' εξάμηνο του 2018 εκτιμώνται στο 1 δισ. ευρώ ενώ επίκειται και το κλείσιμο της οικονομικής συμφωνίας για την αξιοποίηση του Ελληνικού». Σε αυτό το τελευταίο, η Αθήνα πρέπει να κλείσει τη μεταβίβαση πριν τον Ιούνιο, δηλαδή σε δυο μήνες.

Το CNBC στη συνέχεια παραθέτει ένα πίνακα όπου περιγράφει αναλυτικά τις υποχρεώσεις που πρέπει να κλείσει η Ελλάδα μέχρι και τον Ιούνιο:

Δεδομένων των καθυστερήσεων, η χώρα πρέπει να συνεχίσει τις ιδιωτικοποιήσεις και το 2019, σημειώνει το πρακτορείο.

«Τα συνολικά έσοδα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων υπολογίζονται στα 3,2 δισ. ευρώ», αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν. Ενα επιπλέον δισ. αναμένεται το δεύτερο μισό του 2018».

Σύμφωνα πάντως με την Κυριακοπούλου, είναι πιθανό η κυβέρνηση να πετύχει τον στόχο των ιδιωτικοποιήσεων αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποδόσεις ρίσκου, από το κλίμα στις αγορές και τις γεωπολιτικές εντάσεις».