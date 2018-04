Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε για την επόμενη μέρα της Ελλάδας, σημειώνοντας πως οι μεταμνημονιακές επισκέψεις των θεσμών στη χώρα μας πιθανόν να είναι πιο συχνές από αυτές που έγιναν σε άλλες χώρες που βγήκαν από πρόγραμμα στήριξης.

