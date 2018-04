Κατόπιν των αντιδράσεων αυτών, το ΥΠΟΙΚ αναγκάστηκε να εκδώσει non paper για να ρίξει τους τόνους.

Η δήλωση του Ευκλείδη Τσακαλώτου στους Financial Times σχετικά με την εποπτεία που θα έχει η Ελλάδα μετά το τέλος του προγράμματος προκάλεσε αντιδράσεις και αναστάτωση ακόμη και εντός της κυβέρνησης. Ο υπουργός Οικονομικών είπε πως ενδεχομένως να υπάρχουν συχνότερες επισκέψεις των θεσμών σε σχέση με τις άλλες χώρες που έχουν βγει από το πρόγραμμα. Η δήλωση αυτή κατά πολλούς ήταν εκτός γραμμής Μαξίμου και είναι αξιοσημείωτες οι σχετικές αναφορές που έγιναν στην ΕΡΤ.

