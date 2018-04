Στην αποστολή συμμετείχαν επτά ελληνικές εταιρίες και συγκεκριμένα: οι ELEA CRETA-PELOPOS NISSOS, OLYMPIAN GREEN και ΔΙΟΝΥΣΟΣ από τον κλάδο των τροφίμων-ποτών, η PHARMEX από τον κλάδο των φαρμάκων-καλλυντικών, η SANTE PLUS από τον κλάδο των ιατρικών προϊόντων, η VIOHALCO από τον βιομηχανικό τομέα και η METRON από τον ενεργειακό κλάδο. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 επιχειρηματικές επαφές, ορισμένες από τις οποίες αναμένεται να προχωρήσουν και σε σύναψη συμφωνιών για εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Λατινικής Αμερικής, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν συζητήσεις για επίτευξη συμφωνίας για πωλήσεις υλικών ενεργειακών υποδομών ύψους άνω των 5 εκ. ευρώ.

