«Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 472/2013 που προβλέπει μια εποπτεία των διαρθρωτικών, οικονομικών και δημοσιονομικών εξελίξεων με περιοδικές επισκέψεις των θεσμών στα κράτη μέλη που είναι ενταγμένη στη διαδικασία αυτή είναι μια λύση για τη μεταμνημονιακή περίοδο, αλλά όπως αναφέρουν πολλοί στην Κομισιόν ταιριάζει περισσότερο σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα σημειώνουν πολλοί χρειάζεται κάτι πιο ενισχυμένο.» Αυτό είχε αναφέρει off the record το Μάρτιο σε ανύποπτο χρόνο κορυφαίος κοινοτικός αξιωματούχος μιλώντας σε Έλληνες δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες. Μάλιστα είχε εκφράσει προβληματισμός για την επιλογή της προληπτικής γραμμής μια και απαιτούσε εγκρίσεις από τα κοινοβούλια.

