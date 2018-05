Ουραγός στα θέματα ψηφιακής οικονομίας παραμένει η Ελλάδα. Στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Economy and Society Index-DESI), ο οποίος αξιολογεί την ψηφιοποίηση κάθε χώρας, η χώρα μας παραμένει και φέτος στην 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών- μελών, μόλις ένα σκαλοπάτι πάνω από τη Ρουμανία.

More in this category: