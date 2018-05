Μία σειρά από ιδέες που όπως είπε είναι ικανές «να ταρακουνήσουν τις αγορές και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής» κατέθεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), Νίκος Καραμούζης, από το βήμα της ανοιχτής συνεδρίασης της 43ης ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Ο κ.Καραμούζης επεσήμανε ακόμη ότι επίκειται ανακοίνωση για περαιτέρω χαλάρωση των capital controls και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα καταργούσε αν μπορούσε από αύριο κιόλας, όλους τους περιορισμούς για τις επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις

Αναλυτικά οι προτάσεις που κατέθεσε ο κ. Καραμούζης είναι:

1. Μαζικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών, αξιοποίηση της μεθόδου των παραχωρήσεων (π.χ. μεγάλα έργα υποδομών), αναθέσεων σε εξωτερικούς παρόχους σημαντικών επιλεγμένων κοινωνικών υπηρεσιών (π.χ. τομέας υγείας) και λειτουργειών του δημοσίου (π.χ. φορολογικοί έλεγχοι), ευρεία αξιοποίηση των ΣΔΙΤ στις επενδύσεις κοινωνικών υποδομών και τα μικρά περιφερειακά έργα.

2. Υιοθέτηση του μοντέλου της Κύπρου για μη κατοίκους, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τους όρους έγκρισης εταιρικής φορολογικής έδρας, έκδοσης ελληνικού διαβατηρίου, απόκτησης status μονίμου φορολογικού κατοίκου, διαχείρισης προσωπικής και εταιρικής περιουσίας (εισαγωγή του θεσμού των Trusts), διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων. Στόχος η μετατροπή της Ελλάδας σε σύγχρονο και ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό και ναυτιλιακό κέντρο.

3. Κατάργηση των μετρητών σε όλες τις εταιρικές συναλλαγές και υποχρεωτική πληρωμή μισθοδοσιών και ασφαλιστικών εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος. Υποχρεωτική χρήση χρεωστικών καρτών για συναλλαγές πάνω από €100 χωρίς χρεώσεις, με επιβάρυνση του δημοσίου για το σχετικό κόστος των τραπεζών.

4. Επιλογή 50 περιοχών της χώρας στις οποίες θα προ-αδειοδοτηθούν επιχειρηματικές ζώνες με προκαθορισμένους όρους δόμησης και χρήσης γης και με όλες τις σχετικές αδειοδοτήσεις διαθέσιμες, στρατηγική – all in one permit, για εμβληματικά projects και με δεσμευτικούς χρόνους με ρήτρες για έγκριση.

5. Υπέρ-αποσβέσεις 200% για νέες επενδύσεις επιχειρήσεων και υπέρ-εκπτώσεις για έξοδα R&D και ανάπτυξη ξένων αγορών για εξαγωγικές επιχειρήσεις.

6. Γενναία φορολογική και ασφαλιστική μεταρρύθμιση, με διεύρυνση της φορολογικής βάσης (διατηρείται η εγκριθείσα μείωση του αφορολόγητου ορίου), πάταξη της φοροδιαφυγής (περιορισμό πληρωμών με μετρητά), χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές με παράλληλη απλοποίηση του συστήματος, με καθιέρωση δύο ή τριών κατά το μέγιστο φορολογικών συντελεστών ανά κατηγορία φορολογικών εσόδων, μετατροπή σταδιακά του ασφαλιστικού συστήματος από αναδιανεμητικό σε κεφαλαιοπητικό, χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές για προσόδους από μερίσματα, τόκους, ενοίκια και κέρδη από δραστηριότητες start-ups, venture capital, καινοτόμων πρωτοβουλιών, επενδύσεων σε βιώσιμες εταιρείες υπό αναδιάρθρωση και για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

7. Δημιουργία ενός ουσιαστικού one stop shop για σημαντικές ξένες και εγχώριες επενδύσεις, end to end service in one place.

Ο πρόεδρος της Eurobank απαρίθμησε επίσης τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία και έκανε λόγο για πέντε σημαντικές θετικές δομικές αλλαγές που λειτουργούν ως αναπτυξιακοί καταλύτες:

Πρώτον, αναδεικνύεται μέσα από την κρίση μια νέα ελληνική επιχειρηματικότητα, δυναμική και εξωστρεφής, ανθεκτική στις προκλήσεις των ανοικτών αγορών και του διεθνούς ανταγωνισμού, χωρίς εξάρτηση από τις κρατικές δουλειές.

Δεύτερον, σημειώνεται σημαντική συρρίκνωση του οικονομικού ρόλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κυρίως μέσω ιδιωτικοποιήσεων, παραχωρήσεων, εξωτερικών αναθέσεων και κατάργησης πλειάδας προστατευτικών ρυθμίσεων των αγορών. Μεταφέρονται σταδιακά πόροι και δραστηριότητες στον ιδιωτικό τομέα, προσελκύοντας επενδύσεις.

Τρίτον, συντελείται ένας ουσιαστικός σταδιακός παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομική, παραγωγική δομή της χώρας αλλάζει, με σημαντική μετατόπιση των παραγωγικών συντελεστών από την κατανάλωση, το κράτος, το εγχώριο εμπόριο και τις κατασκευές, προς τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τις υποδομές.

Τέταρτον, παρά τις ιδεολογικές εμμονές, καταγράφονται σημαντικές αλλαγές στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Μετρήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των πολιτών έχει ωριμάσει, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των μεταρρυθμίσεων, γίνεται πιο φιλική προς το επιχειρείν, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη μείωση του οικονομικού ρόλου του κράτους.

Πέμπτον, αναδεικνύονται και εδραιώνονται σταδιακά νέες κοινωνικές και παραγωγικές αξίες. Καταγράφεται ήδη μια σαφής στροφή των πολιτών προς τις οικονομικές και κοινωνικές αξίες, που καθιστούν την οικονομία δυναμική, ανταγωνιστική και παραγωγική και την κοινωνία συνεκτική και υπεύθυνη.