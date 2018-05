"To Eurogroup αυτής της Πέμπτης πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου η ευκαιρία να στείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα. Έχει επιτευχθεί τεχνική συμφωνία μεταξύ Αθήνας και θεσμικών οργάνων σχετικά με τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της. Επομένως, οι εταίροι της πρέπει να κάνουν το ίδιο και για την ελάφρυνση του χρέους. Έχουμε συλλογικά την ισχυρή υποχρέωση να ολοκληρώσουμε ευνοϊκά αυτό το πρόγραμμα βοήθειας, για να αφήσουμε πίσω μας αυτά τα χρόνια κρίσης. Προτίθεμαι να δαπανήσω πολύ χρόνο και ενέργεια γι' αυτό το σκοπό τις προσεχείς εβδομάδες.

