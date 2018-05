To πρωτογενές αποτέλεσμα Ιανουαρίου-Απριλίου διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.286 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1.726 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017. Ποιοι φόροι έφεραν υπέρβαση στα έσοδα, με δεδομένη την αποτυχία των φόρων κατανάλωσης, ενέργειας, καπνού. Δίαιτα στις δαπάνες.

