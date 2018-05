Ο άνθρωπος που έβαλε στο χέρι της Ρώμης το περίστροφο, με το οποίο απειλεί τώρα την ευρωζώνη βρίσκεται στην Φρανκφούρτη. Οι Ιταλοί θυμούνται πολύ καλά την υπόσχεση του Μάριο Ντράγκι ότι θα κάνει τα πάντα για τη σωτηρία του ευρώ. Whatever it takes! Τα ιταλικά ομόλογα στα υπόγεια της ΕΚΤ ανέρχονται σε 390 δις. Στην Φρανκφούρτη δεν απομένει πια τίποτα άλλο από το να συνεχίσει την γνωστή πολιτική της, μιας και κάθε σημαντική αύξηση του βασικού επιτοκίου θα οδηγούσε το ιταλικό δημόσιο πιο κοντά στην πτώχευση».

More in this category: