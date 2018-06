Στο δημοσίευμα γίνεται επίσης αναφορά στη δήλωση του Μιχάλη Ψαλιδόπουλου, εκπροσώπου της χώρας στο ΔΝΤ, ότι πιθανότατα το Ταμείο θα συνεχίσει ως τεχνικός σύμβουλος και όχι ως χρηματοδότης, αλλά και στις πληροφορίες των Financial Times ότι το κόμμα της Άγκελα Μέρκελ δεν επιμένει πια σε συμμετοχή του διεθνούς οργανισμού στο πρόγραμμα.

More in this category: